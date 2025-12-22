La intrahistoria del 'falso' primer premio de la Lotería de Navidad del año pasado que hubiese regado Aragón de millones de euros

El anterior Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad dejó una imagen que pasará para la historia: un segundo premio Gordo. El primer premio de la Lotería de Navidad de 2024 dejó millones de euros en Logroño y Madrid. Una administración de la capital riojana vendió íntegramente el 72.480 que también dejó millones en la capital de España, más exactamente al club Distrito Olímpico de San Blas.

El momento más sorprendente del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2024 fue cuando una niña de San Ildefonso ha cantado nuevamente 'El Gordo', que ya había salido en una tabla anterior. La pequeña Yadira ha cantado por equivocación el 43.226 como el número que se llevaba otra vez el premio de cuatro millones de euros a la serie.

Inmediatamente, el funcionario de Loterías y Apuestas del Estado que supervisaba la colocación de las bolas de los números y premios en los alambres corrigió a la menor, que a continuación ha cantado los '1.000 euros', que era la cantidad correcta. Esta confusión provocó que se escucharan gritos en la platea del Real pidiendo que se mostrara al público la bola.

Según explicaron desde Loterías y Apuestas del Estado a los medios de comunicación, la pequeña que cantaba los premios "se ha puesto nerviosa" y en lugar de mirar la bola, en la que ponía 1.000 euros, ha cantado "lo que ha estado ensayando estos días", en este caso, 'el Gordo'. Si bien, las mismas fuentes precisaron que en el bombo solo hay un primer premio para poner punto final a todas suposiciones.

Teorías de la conspiración

Mientras tanto, en un mundo donde los bulos ganan a la información, las teorías de la conspiración sobre la Lotería de Navidad de 2024 empezaron a multiplicarse por redes sociales como es habitual con muchos jugadores poco afortunados en el sorteo pidiendo su repetición y calificándolo como "tongo".

Los que tenían en su poder el 43.226 vieron como su sueño de ganar por fin el 'Gordo' de la Lotería de Navidad se esfumaba, aunque este número, vendido en un montón de administraciones de España, se ha llevado una pedrea.

Por ejemplo, el falso 'Gordo' se vendió en una administración acostumbrada a dar premios en Aragón. Grañén, que repartió íntegro un premio Gordo en 2011 y otros tantos posteriormente en diversos sorteros, había vendido este número en su administración en 2024. También se habría repartido en Tamarite de Litera y en la calle Isaac Peral 1 de Zaragoza.

El 43.226 también se vendió en otros lugares de España que tuvieron más de suerte en la Lotería de Navidad que Aragón como por ejemplo el Centro Comercial Bonaire de Valencia, muy afectado tras la DANA, o la administración de El Perolo de San Pedro del Pinatar.

Lista de todas las administraciones que habían vendido el falso Gordo de la Lotería de Navidad.