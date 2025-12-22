Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Sale el segundo premio del Sorteo

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

El segundo premio reparte 247,5 millones de euros en Madrid El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído de forma íntegra en la calle Barquillo de la capital, repartiendo un total de 247,5 millones de euros. El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo.

Termina la primera tabla del sorteo Finaliza la primera tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha 'cantado' el Segundo Premio del mismo tan solo quince minutos después de arrancar la jornada.

La calle Barquillo de Madrid reparte íntegramente el Segundo Premio El Segundo Premio ha caído íntegro en la administración 10 de la Calle Barquillo de Madrid. De los 125.000 euros de premio, un 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 euros es retenido por Hacienda, por lo que el ingreso neto por décimo es de 108.000 euros.

El segundo premio es de 1.250.000 euros a la serie El segundo premio, que ha salido del bombo en esta primera tabla, reparte 1.250.000 euros por serie. Lo que se traduce en 125.000 euros por décimo.

El segundo premio pasa de largo de Aragón El segundo premio del Sorteo de Navidad ha sido el 70048, agraciado con 125.000 euros cada décimo, ha pasado de largo de Aragón. Ha caído íntegramente en Madrid. Segundo Premio de la Lotería de Navidad / El Periódico de Aragón

SEGUNDO PREMIO Tan solo quince minutos después del inico del sorteo, los niños de San Ildefonso ya han cantado el SEGUNDO PREMIO: 70.048

Cuánto veces ha tocado el 'Gordo' en Aragón El 'Gordo' del Sorteo de Navidad ha tocado en Aragón 25 veces desde el siglo XIX. Concretamente el primer premio del Sorteo Extraordinario ha recaído en la comunidad en 1815, 1819, 1826, 1832, 1858, 1893, 1929, 1956, 1963, 1970, 2008, 2010, 2012, 2018, 2002, 2007, 2018 y 2023

La 'Doña Manolita' de Zaragoza Zaragoza tiene su propia 'Doña Manolita', una administración que ha sido la única en repartir un primer premio íntegro del Sorteo de Navidad, con el número 53.453. Fue en 1929, cuando el décimo costaba 60 céntimos de la época. El primer premio, en cantidades actuales, correspondería con 1.715.429 euros.

Lotería de Navidad 2025. / EDUARDO PARRA / Europa Press La primera tabla, por el momento, no trae un gran premio Crece el ambiente en el Teatro Real. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios.