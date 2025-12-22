Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Lotería de NavidadComprobar Lotería de NavidadReal ZaragozaRubén SellésElecciones ExtremaduraPedro SánchezVacuna Gripe
instagramlinkedin

En Directo

Sorteo de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Sale el segundo premio del Sorteo

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo

Iván Ruiz Jiménez

Javier Quintana

Zaragoza / Madrid

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents