Asturias
El 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano, con 10.000 euros de Lotería de Navidad en el aire: "El fallo no fue mío"
"La gente se está portando muy bien, entienden mi punto de vista y que el fallo no fue mío", asegura Padrón, presidente del Rayo Villalegre, entidad que vendió papeletas de un número del que no tenían décimos
N. M.
Un error en un número puede provocar que la pequeña alegría de los aficionados del Rayo Villalegre acabe en los juzgados. Luis Alfonso Padrón, presidente del club, encargó en una administración del barrio 10.000 euros en décimos para la Lotería de Navidad. La idea, como hacen muchos equipos de la región, era poner en venta papeletas para sacar fondos para el día a día de la entidad. Para su sorpresa, al número que se jugaba en la papeleta, el 68729, le tocó la pedrea. Ahí empezaron los problemas.
"Yo encargo la lotería en Villalegre, compro los décimos y ellos son los que se encargan de hacer las papeletas. Nadie se puso a revisar si los números estaban bien o no", señala Padrón. Y es que, aunque en las papeletas el número que se jugaba era el 68729, los décimos que le vendieron al presidente del club eran del número 68279. "Tras el sorteo fui a hablar con ellos, para ver que había podido pasar. Me dijeron que no fue fallo de la imprenta, que había que llamar a Loterías y Apuestas del Estado para ver qué se podía hacer. Hasta el día 3 de enero no volví a tener noticias de ellos", critica el avilesino. Tras esto, desde la administración le prepararon un escrito para explicar su punto de vista donde, según Padrón, "me ponen la escopeta en el pecho".
El presidente del Rayo Villalegre ha puesto el asunto en manos de un abogado, ya que entiende que el error es de la administración que le vendió los décimos, no suyo. "La gente se está portando muy bien, entienden mi punto de vista y que el fallo no fue mío", reconoce Padrón, que recomienda a todos aquellos que tienen una papeleta que "no la tiren". "El premio es imposible conseguirlo, pero pelearé para tratar de recuperar la inversión en los décimos. Mi idea es poder devolver los cinco euros de cada participación", asegura.
