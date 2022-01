El sorteo de El Niño ha salpicado Zaragoza con un segundo premio que ha dejado fortuna por todo el país.

Las administraciones de lotería del estanco sito en Isaac Peral, nº1, la herboristería ubicada en la calle Rosa Chacel, nº 2 (en el barrio del Actur) y la administración de la calle Alfonso I, nº 20, todas ellas en Zaragoza, han vendido participaciones del número 44.469, que ha resultado agraciado con el segundo premio dela Lotería del Niño, celebrado en el mediodía de este jueves en Madrid.

El gordo, el 41.665, ha caído íntegramente en Logroño.

Según la página web oficial de Loterías del Estado, el segundo premio ha sido distribuido en algo más de 200 puntos de venta de toda España.

Según han confirmado a EL PERIÓDICO desde la delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado, todo apunta a que la suerte solo ha dejado un décimo premiado en cada uno de los tres puntos agraciados. Dado el elevado número de puntos de venta por todo el país, "salvo sorpresa mayúscula", todo indica que las administraciones zaragozanas habrían vendido un boleto de terminal. Sin embargo, este es un dato que debe confirmarse más adelante por la propia organización.

Cada décimo está agraciado con 75.000 euros (750.000 euros a la serie), lo que supone que en Zaragoza el sorteo de El Niño habría dejado 225.000 euros.

Los propietarios de las tres administraciones no han acudido este día de Reyes a sus respectivos puestos, que permanecen cerrados, dado que el sorteo no ha dejado grandes cifras en la comunidad. Mañana, primer día laborable tras el sorteo, celebrarán no obstante haber sido tocados con la suerte y colocarán el preceptivo cartel.

¿Dónde más ha tocado?

El segundo premio del sorteo del Niño, el 44469, ha hecho su aparición en torno a las 12:20 de la mañana, justo después de la extracción del tercer premio, que este 2022 ha recaído en el 19467. Parte del segundo premio ha sido vendido, entre otras localidades españolas, en Gijón y Oviedo, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

En Asturias, ha sido vendido en concreto en una administración ubicada en el número 14 de la Gran Capitan de Gijón, en la Avenida Rufo García Rendueles 20, también de Gijón, y en Padre Buenaventura de Paredes 2 de Oviedo.

También se ha vendido en parte en la localidad cántabra de Treceño. En concreto, en un establecimiento ubicado en el barrio Requejo de este pueblo, perteneciente al municipio de Valdáliga, según información de Loterías y Apuestas del Estado.

Además, seis administraciones murcianas han repartido parte del segundo premio del Sorteo de 'El Niño', dotado con 75.000 euros al décimo, que ha recaído en el número 44.469. En estos momentos no se ha confirmado la cantidad de billetes que se han vendido.

En concreto las administraciones que han vendido ese décimo han sido la de Sangonera la Seca, la situada en la avenida Calvo Sotelo de Beniel, la situada en la calle Constitución de El Esparragal, la situada en la avenida Picos de Europa de La Alcayna, la situada en la calle Principal de La Algaida y la del Carrefour Zaraiche de Murcia.

Baleares, Pontevedra, Burgos, Guipuzkoa, son otras de las provincias a las que ha llegado un pellizco de este segundo premio del Niño.

Pocos premios tras el Gordo de 2021 en Calatayud

El primer sorteo de 2022 ha dejado poca alegría en la comunidad, después del grato recuerdo de que el premio Gordo cayera en Calatayud hace ahora un año.

Aragón tenía consignados para este sorteo 137.572 billetes, que suman 27,5 millones de euros, lo que supone una media de 20,7 euros por habitante.

Por provincias, la consignación de billetes en Zaragoza era de 18,92 millones de euros, de 5,14 en Huesca y de 3,44 en Teruel, lo que supone, en cálculos por habitante, 19,46, 23,11 y 25,68 euros por ciudadano, respectivamente.

Aragón es la octava comunidad con más lotería consignada por habitante, por detrás de Castilla y León, Asturias, Valencia, País Vasco, Murcia, La Rioja y Cantabria. Cada español, de media, tiene consignados 17,5 euros.