El jugador de moda, N´Golo Kanté, ha conquistado a todo el mundo tanto por su maestría y entrega sobre el césped, como por su humildad y cercanía fuera del terreno de juego. Un modo de entender la vida que dista mucho de la de la grandísima mayoría de las estrellas del fútbol, y que se refleja a la perfección en el coche que conduce cada día.

Podríamos decir que el jugador de la selección francesa, por cierto, una de las favoritas para ganar la Eurocopa de 2021, es la antítesis de Cristiano Ronaldo. Mientras CR7 se compró hace poco un Bugatti Centodieci valorado en 8 millones de euros, Kanté sigue conduciendo el mismo coche que se compró en 2015, cuando jugaba todavía en el Leicester City, antes de fichar por el Chelsea con el que recientemente conquistó la UEFA Champios League.

Se trata de un Mini Cooper del año 2015, un vehículo modesto que podría llevar casi cualquier persona, y que además ha tenido que pasar varias veces por el taller. Al ser preguntado por su coche, Kanté dijo que “nunca he sido el tipo de persona al que le gusten los grandes coches, cuando era joven no tenía esa ambición por tener un coche caro ni nada por el estilo. Yo conduzco un Mini. Una persona me habló de esta marca, lo probé, me gustó y me lo compré.”

Hay que tener en cuenta que Kanté gana en el Chesea un millón y medio de euros cada mes, lo que supone que se podría comprar un Ferrari LaFerrari con cada mensualidad, o un Cupra Formentor cada día. Pero en cambio, sigue yendo cada día a entrenar con su Mini Cooper. Cristiano Ronaldo podría comprarse 533 coches como el de Kanté si vendiese su nuevo Bugatti. Pero todo eso no le importa al jugador parisino, que sigue teniendo muy presente que hace apenas unos años se cortaba las manos a diario recogiendo chatarra para poder subsistir.

