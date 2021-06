La compañía OX Motorcycles ha trasladado la producción en serie de su motocicleta eléctrica OX One al Centro de Tecnología QuaZZar, en el municipio madrileño de Coslada. "Después de dos años trabajando con fábricas en China, aprendiendo de la industria número uno de vehículos eléctricos en el mundo, hemos decidido trasladar la producción a España, poniendo en valor las capacidades nacionales e impulsando la industria sostenible. Además, hemos logrado abaratar los costes operativos y aportar una experiencia al cliente más cercana, local y personalizada. Sin duda, nuestros clientes son los máximos beneficiarios de esta decisión y esto fue clave para tomar la decisión", afirma Adrián González, CEO en OX Motorcycles.

El acuerdo de la compañía con QuaZZar Technologies para la fabricación del modelo eléctrico OX One garantiza la máxima calidad de las motos eléctricas diseñadas por OX Motorcycles y además supone un gran empujón para la industria de la moto en España. En palabras de Miguel Ángel Ferrero, CEO en QuaZZar Technologies: "Me siento orgulloso como empresario español de poder contar con la confianza de jóvenes emprendedores que nos brindan la maravillosa oportunidad de generar empleo de calidad y de ayudarnos a consolidar un modelo industrial de crecimiento y desarrollo sostenible. Poder fabricar la OX One en nuestras instalaciones es todo un honor, pero a su vez es una gran responsabilidad y un gran reto que asumimos encantados y estamos seguros de garantizar un buen producto final. QuaZZar Technologies está fabricando en la actualidad 1.200 unidades en su planta de Coslada y con nuestro reciente acuerdo con OX hemos ampliado nuestras instalaciones hasta los 2.000 m²".

Con tal de abastecer su expansión en el mercado europeo de cara al tercer trimestre de 2021, OX Motorcycles tendrá una capacidad productiva en su centro de Madrid de 2.000 unidades anuales. En cuanto al modelo, la OX One es una moto totalmente eléctrica de estética Café Racer diseñada y fabricada en España que equipa un motor de 6 kW y una única batería extraíble fácil de transportar. La moto cuenta con una velocidad máxima de hasta 110 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 100 kilómetros. También integra inteligencia artificial gracias al dispositivo ELISA con tal de mejorar la seguridad y experiencia del conductor.

La OX One tiene un precio de 4.100 euros en el mercado español, gracias a la ayuda de 1.100 euros del Plan Moves III. La moto eléctrica de OX Motorcycles ya se puede reservar por un importe de 150 euros mediante la página web de la marca. Los clientes de la compañía podrán probar las primeras unidades en el mes de julio y las primeras OX One serán entregadas en el mes de octubre de 2021.