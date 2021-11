Todos los vehículos deben pasar obligatoriamente y de forma periódica la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España con tal de obtener la tarjeta de inspección técnica, un documento que acredita que el vehículo reúne todas las condiciones técnicas necesarias para circular. Si tras pasar la prueba el resultado es favorable, el conductor obtendrá la pegatina de la ITV, formalmente conocida como distintivo V-19, que se coloca en el parabrisas del coche para que los agentes de tráfico puedan reconocer de un solo vistazo el estado del vehículo. No obstante, ¿sabes dónde se pone la pegatina de la ITV y si su uso es obligatorio? A continuación, resolvemos todas tus dudas.

Sobre la obligatoriedad de llevar puesta la pegatina, el Real Decreto 2822/1998 indica en su Artículo 12 que todos los vehículos que han pasado la ITV deben llevar puesta la pegatina de forma obligatoria. De hecho,no llevarla puesta supone una sanción económica de 80 euros.

Por otro lado, el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos explica claramente dónde se pone la pegatina de la ITV: "En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. En el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en un sitio bien visible. La cara sin imprimir del distintivo será autoadhesiva".

En el caso de los turismos, furgonetas, camiones y otros vehículos equipados con parabrisas, el espacio donde se coloca el adhesivo queda muy claro: debe pegarse en el ángulo superior derecho del parabrisas. Sin embargo, en el caso de las motos, la colocación de la pegatina es algo confusa, pues la normativa no especifica dónde debe ponerse.

Dónde se pone la pegatina de la ITV en motos y ciclomotores

Cómo hemos comentado, el Reglamento General de Vehículos no especifica en ningún momento dónde debe ir colocada la pegatina de la ITV en motos y ciclomotores. La normativa tan sólo indica que debe pegarse "en un sitio bien visible". La cúpula de la moto por su cara interior es un buen sitio para colocarla, ya que así evitas que el adhesivo se pueda perder o desgastar por las inclemencias del tiempo. Pero si no quieres perder visibilidad o no te gusta como queda estéticamente, puedes optar por un sitio más discreto, como la parte superior del carenado, la horquilla de la suspensión o el chasis. No obstante, si no tienes muy claro dónde pegarla, lo mejor es que se lo preguntes al técnico de la ITV, ya que la buena visibilidad de la pegatina variará en función del modelo de la moto.