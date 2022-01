La sexta generación del Subaru Outback Subaru Outbackrecibió el pasado mes de septiembre la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAPpruebas de Euro NCAP, tras obtener unos excelentes resultados: 95% en asistencia al conductor, 84% en protección de peatones y ciclistas, y 89% en protección infantil. No obstante, las buenas noticias continúan para el Outback, que ha logrado además la puntuación general más alta (88,8%) de entre todos los vehículos evaluados en 2020-2021 por el programa europeo, sin importar segmento o carrocería.

De hecho, el informe 'Flashback 2021' de Euro NCAP señala al Subaru Outback como el mejor: "Las pruebas revelaron grandes diferencias en la puntuación de los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). De entre los mejores resultados está el Subaru Outback (…) con una puntuación del 95%, gracias a los sofisticados sistemas de frenada de emergencia autónoma, mantenimiento de carril, y sistemas de asistencia a la velocidad y atención del conductor".

Siendo fiel a la reputación de Subaru en el desarrollo de vehículos con los más elevados niveles de seguridad, el Outback cuenta con la cuarta generación del sistema EyeSight, que utiliza dos cámaras HD estereoscópicas con sensores CMOS montadas a ambos lados del espejo retrovisor interior para monitorizar las condiciones del tráfico. Estas cámaras ofrecen un ángulo de visión casi del doble que la generación anterior y además presentan un nuevo software de reconocimiento de imágenes que detecta y reconoce distintos objetos: señales de tráfico, peatones, ciclistas y vehículos y sus luces de frenado.

El asistente a la conducción avanzado EyeSight 4.0 tiene como objetivo reducir al máximo el riesgo de sufrir un accidente de tráfico derivado de situaciones específicas, mejorando el confort de conducción y liberando al conductor/a del estrés al volante. Cabe destacar que este sistema solo reacciona tras avisar al conductor previamente, actuando sobre el motor, la dirección, la transmisión y el sistema de frenos, en caso de que el usuario no tome una acción evasiva, no corrija la trayectoria, no aplique la fuerza de frenado suficiente sobre el pedal de freno o, simplemente, no frene.

En definitiva, tal como han demostrado los test Euro NCAP, la nueva generación del Subaru Outback es la más segura jamás fabricada gracias a sus avanzadas tecnologías de seguridad. A continuación, te dejamos laprueba del nuevo Subaru Outback 2021.