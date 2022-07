Con la franja en el pilar C rollo Starsky & Hutch (negra, naranja o gris) o sin ella, de lo que no cabe duda es que el nuevo Kia Niro no deja indiferente. El nuevo compacto de la marca coreana ha desvelado sus primeras sensaciones sobre el asfalto en Alemania y, para ser sinceros, nos ha causado una excelente impresión. Por comodidad, por tecnología, por dinamismo y, porqué no, por diseño.

En su segunda generación europea, el Niro parte de la hibridación clásica y eleva su oferta hacia una versión 100% eléctrica que no tiene nada que envidiar a sus competidores, más bien al contrario. Ya lo contamos en su presentación estática el pasado abril. Kia se ha vuelto osada, atrevida y propone impacto, y el Niro es un buen ejemplo. La nueva propuesta coreana ofrece tres posibilidades mecánicas: híbrido, híbrido enchufable y 100% eléctrico. Las tres estarán disponibles en el mercado español con un precio de arranque de 30.200 euros. Probamos los tres modelos y se nos hace difícil elegir uno porque cada uno propone soluciones ideales. Está claro que la elección deberá partir de las necesidades de uso, porque a nivel tecnológico las tres versiones son top. Gama de 141, 183 y 204 CV El híbrido ligero o convencional monta una batería de 1.32 kWh para alimentar un motor de 32 kW, suficiente para irse autorecargando con el funcionamiento del vehículo. Se estructura sobre un motor de cuatro cilindros 1,6 GDi de gasolina (105 CV) y ofrece 141 CV de potencia. En la prueba por carreteras cercanas a Fráncfort, el Niro híbrido nos ha sorprendido por la insonorización y el dinamismo. La caja de cambios de doble embrague y seis relaciones es una de las mejores del mercado, tanto por suavidad como por exigencia en situaciones que requieren una conducción más dinámicas. La segunda propuesta es el híbrido enchufable (PHEV) de 183 CV que se asienta sobre una tecnología eléctrica de 11,1 kWh de baterías que alimenta un motor eléctrico de 62 kW. Su asociación se produce con el mismo motor GDi de gasolina de 105 CV. Con este motor se gana especialmente en dinamismo urbano, ya que permite circular prácticamente la totalidad del tiempo habitual en ciudad en modo 100% eléctrico. La marca nos promete una autonomía eléctrica de 84 kilómetros solo en ciudad y de 65 kilómetros en un uso convencional combinando recorridos. Nos gustó especialmente en las calles, donde maniobra y se desenvuelve como mucha eficiencia. La frenada, contrariamente a algunos modelos de la competencia por el reparto de pesos, nos pareció excelente. Al igual que en la versión anterior, la caja de cambios de doble embrague y seis relaciones es uno de sus puntos fuertes. El deseado La joya de la corona es el e-Niro (BEV, el eléctrico puro. Dinámicamente nos encantó. Se basa en una batería de iones de litio de 64,8 kWh que entrega una potencia de 150 kW (204 CV). Mantiene la misma base tecnológica de equipamiento que sus hermanos de gama, pero añade funciones específicas ya vistas en el Coche del Año de Europa, el Kia EV6. El Niro es, junto al EV6 y el Sportage, la avanzadilla tecnológica y de estilo de la nueva era de la marca. Con el Niro eléctrico encontramos suavidad de rodadura. La suspesión no es excesivamente dura y se desenvuelve muy bien en las carreteras con curvas enlazadas, sin perder la referencia en ningún momento. Desde la marca anuncian una autonomía entre cargas de 460 kilómetros. Tecnológico En el interior la tecnología toma protagonismo. El conjunto del salpicadero es asimétrico orientado al conductor con dos pantallas de 10,25 pulgadas, una para la instrumentación y otra para la gestión multimedia. Según el acabado la zona de visualización de la instrumentación puede ser más pequeña. También podemos disponer de un head-up display de 10 pulgadas proyectado sobre el cristal del parabrisas. El menú del sistema multimedia (adaptado también para el software Kia Connect en la versión 100% eléctrica) es muy parecido al del EV6. Incluye el sistema de control por voz para manejar sistemas como la temperatura, la navegación y los ajustes de audio. Los mandos de la consola central y del cambio también son similares a los del EV6. Y como la seguridad y las ayudas a la conducción cada vez son más importantes, el nuevo Niro incorpora lo último de la marca coreana. Destaca el asistente de aparcamiento inteligente remoto (que permite salir del coche y finalizar el aparcamiento desde el exterior, pulsando solo un botón. Esta opción es ideal para zonas de aparcamiento estrechas y permite maniobrar el coche en línea recta adelante y atrás gracias a sus sistemas de sensores y cámaras panorámicas. Dentro de su plataforma Kia Connect, la marca ofrece la posibilidad de crear zonas verdes sostenibles de conducción, zonas por las que podemos programar un uso 100% eléctrico en el caso del PHEV, por ejemplo. En algunas ciudades ya están prefijadas por normativa. Otro sistema novedoso y útil también presente en el EV6 es la tecnología V2L que permite usar el coche y su batería para cargar electrodomésticos, gracias a su bidireccionalidad energética. Lo probamos cargando el ordenador y, funciona. Diseño osado Estéticamente el nuevo Kia Niro rompe con la monotonía funcional de su predecesor al ofrecer un estilo más atrevido. Emplea la filosofía de la marca ‘Opposites United’ que busca un estilo funcional y moderno. El frontal con el Tiger Face propio de Kia permite unas líneas más marcadas y musculadas en el capó, con un parabrisas de doble nivel. Las luces diurnas tienen forma de ángulo en el frontal y de boomerang en la parte trasera. Osados, sí, un poco, pero merece la pena. La paleta de colores la forma nueve posibilidades: verde Cityscape, blanco Clear White, Snow White Pearl, negro Aurora Pearl, azul Mineral, gris Interstellar, naranja Delight, rojo Runway y gris Steel. Combinando con la franja lateral puede llegar a ofrecer 32 combinaciones posibles. La batalla de 2,720 metros y las proporciones mejoradas en el habitáculo otorgan a los ocupantes un espacio interior y una buena capacidad de almacenamiento en el maletero, con 495 litros para el e-Niro (maletero trasero de 475 litros más 20 litros adicionales bajo el capó), 343 litros para el hibrido enchufable y 451 litros para el híbrido convencional. Con 4,420 metros de longitud, 1.825 mm de anchura y hasta 1.570 de altura, el nuevo diseño del Niro se ha desarrollado a partir de la plataforma “K” de tercera generación de Kia. Precios atractivos Tenemos tecnología, mecánica eléctrica, diseño y ahora hay que preguntarse por el bolsillo. Pues bien, allá vamos. Aunque los precios parten de los 30.200 euros para el Kia Niro HEV, los 38.600 euros para el PHEV y los 42.250 euros para el e-Niro, si aplicamos los descuentos de la marca, elegimos la financiación y nos aprovechamos del plan MOVES, esas cantidades se convierten en 24.400, 27.600 y 32.200 euros, respectivamente. Y para los nostálgicos de Starsky & Hutch, no hay problema. La franja en el lateral tan solo cuesta unos 150 euros, osea que no supone un dispendio excesivo. Así que Kia ya lo tiene todo para seguir arreando con una buena oferta eléctrica en su compacto de acceso, así que solo que hacer una cosa: Salir y disfrutar.