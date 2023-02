La nueva temporada de 'Lo de Évole' ha arrancado con fuerza y no sin cierta polémica. El protagonista del primer programa fue el icónico dúo Estopa, formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz. El presentador no encontró mejor manera de entrevistar al grupo que en formato 'road movie' a bordo de un Ford Escort. El coche que conduce Estopa en el videoclip de su popular tema 'La raja de tu falda'.

El programa fue muy comentado en redes sociales, especialmente por un detalle que los usuarios de Twitter no pasaron por alto. El blanco del debate fue Jordi Évole, pero no precisamente por la forma en que condujo la entrevista, sino más bien por un detalle de la propia 'conducción' del Ford. Y es que el presentador, como puede apreciarse en la escena del coche, no lleva cinturón de seguridad.

Jordi Évole no necesitaba cinturón

La televisión es, en buena medida, ficción. Y el programa de Évole no es una excepción. Pese al revuelo que desató esta actitud del presentador a bordo del vehículo, conviene aclarar que no cometió ninguna ilegalidad. De hecho, fue el propio presentador el que, vista cantidad de menciones de los usuarios, decidió aclarar en su perfil el motivo por el que no llevaba cinturón.

Se nos vio el truco…

Querida @DGTes, no llevo cinturón porque:

1.- Íbamos en un camera car, y en realidad no conducíamos.

2.- Era un Ford Escort de los 90, y no había cinturones en los asientos traseros.

Gracias por la comprensión.pic.twitter.com/ewZlLORFMK — Jordi Évole (@jordievole) 9 de febrero de 2023

Por muy realista que pudiera parecer la escena, José Muñoz no conducía el Ford. De hecho, como puede apreciarse en el 'clip' que compartió Évole, se ve a los hermanos cantando y tocando la guitarra sin nadie al volante.

La explicación, que iban a bordo de un 'camera car', fue todo un corte a las críticas de los usuarios de Twitter. Sin embargo, algunos matizaron que la conducta en televisión podía incitar al no uso del cinturón de seguridad.

Atresmedia también compartió el 'truco' en su perfil de Twitter, subrayando que el uso del cinturón es obligatorio "para todos los ocupantes y en cualquier desplazamiento".

Aunque se reconoce la buena intención en pro de la seguridad vial, la afirmación de Atresmedia no es del todo cierta. Y es que según la propia Dirección General de Tráfico (DGT) existen algunos casos en los que el cinturón de seguridad no es obligatorio, y por tanto no te pueden multar por no llevarlo.

¡Esta noche vuelve @LoDeEvole con @EstopaOficial!



No os perdáis el estreno de esta road movie rodada con camera car en circuito cerrado.



🛑Recuerda: es obligatorio usar siempre el cinturón de seguridad para todos los ocupantes y en cualquier desplazamiento. pic.twitter.com/eo0BYCSzSR — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 12 de febrero de 2023

¿Cuándo no es obligatorio el cinturón de seguridad?

Tal y como indica la DGT, existen excepciones que permiten el no uso del cinturón. No son muchas, pero deben tenerse en consideración (al menos para despejar malas prácticas a bordo).