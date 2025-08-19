El Peugeot E-2008 demuestra que pasarse al coche eléctrico no implica renunciar a nada

El Peugeot E-2008 es la respuesta eléctrica para quienes buscan un SUV compacto con diseño propio, buenas prestaciones y un enfoque muy práctico para del uso diario. Con su motor de 156 CV, una autonomía homologada de hasta 406 kilómetros (ciclo WLTP) y una imagen renovada con mucha personalidad, este modelo representa a la perfección la filosofía actual de Peugeot: ofrecer emoción, eficiencia y tecnología útil para todos.

Está fabricado en la planta de Vigo, lo que refuerza además su peso industrial en España dentro de la gama electrificada más completa del mercado europeo, con hasta 12 modelos 100% eléctricos bajo el paraguas del león.

Compacto por fuera, grande por dentro

El E-2008 mantiene las proporciones de un SUV urbano, con 4,30 metros de longitud y 434 litros de maletero, pero por dentro despliega todo el saber hacer de Peugeot en materia de habitabilidad, confort y calidad percibida. Disponible en acabados Style, Allure y GT, su interior combina materiales cuidados, nuevas tapicerías e iluminación ambiental LED personalizable en el acabado GT.

El puesto de conducción se basa en el característico Peugeot i-Cockpit, con un volante compacto, instrumentación digital de 10" (con efecto 3D en GT) y pantalla central táctil también de 10”, de serie en toda la gama. El sistema multimedia incluye los avanzados i-Connect e i-Connect Advanced, con conectividad inalámbrica, navegación TomTom integrada y actualizaciones inalámbricas.

Estéticamente, el E-2008 marca territorio con su nueva firma luminosa de tres garras, tanto delante como detrás, y un frontal más ancho y vertical que refuerza su presencia como SUV. Las versiones GT incorporan faros Full LED con triple módulo y carrocería bitono con techo negro. La gama cromática ofrece tonos elegantes como el Gris Selenium o el Blanco Okenite, junto a clásicos como el Rojo Elixir o el Azul Vértigo.

Un eléctrico de verdad

Bajo el capó, el E-2008 monta un motor eléctrico de 156 CV (115 kW) y un par de 260 Nm, alimentado por una batería de 54 kWh. El resultado son 406 km de autonomía en ciclo WLTP, mejorando notablemente la cifra del modelo anterior. Además, gracias a su carga rápida de hasta 100 kW, puede recuperar del 20 al 80 % en solo 30 minutos. También se ofrece con cargadores monofásico de 7,4 kW y trifásico de 11 kW.

Para quienes prioricen un uso urbano e interurbano, estas cifras lo sitúan como una de las opciones más equilibradas y accesibles del segmento. Y si lo que se busca es despreocuparse, la app MyPeugeot permite programar la carga, el preacondicionamiento del habitáculo o enviar rutas al coche desde el móvil.

Equipado hasta arriba

El E-2008 no se queda corto en asistentes a la conducción. Según versiones, puede incluir control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril con corrección activa, control de ángulos muertos o reconocimiento ampliado de señales de tráfico. Y en el apartado de confort, destaca la opción de asientos calefactados y con función masaje, acceso manos libres, retrovisores con luz de bienvenida, cámaras HD y cargador inalámbrico para smartphonePeugeot_e-2008.

Parte de una gama eléctrica líder

El Peugeot E-2008 es uno de los pilares de la oferta electrificada de Peugeot, que a día de hoy incluye hasta 12 modelos 100% eléctricos y 7 híbridos enchufables, tanto en turismos como en vehículos comerciales. Esta amplitud de gama convierte a Peugeot en la marca con mayor variedad de modelos con etiqueta CERO en España. Además, todos los eléctricos están cubiertos por el programa Allure Care, con garantía de hasta 8 años o 160.000 km para los principales componentes mecánicos y eléctricos.

El Peugeot E-2008 combina diseño, funcionalidad, tecnología y prestaciones eléctricas en un formato compacto, atractivo y libre de emisiones. Para quien busca un SUV eléctrico equilibrado, con autonomía realista y sin renunciar a imagen ni equipamiento, este modelo lo tiene todo.