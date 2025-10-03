Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?
Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería
- Jorge Ortí, exjugador del Real Zaragoza: 'Me operaron seis veces, sufrí mucho y convivo con el dolor, pero fui afortunado
- Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral