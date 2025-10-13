Peugeot fabrica en España el B-SUV 2008 con dos versiones híbridas.

La estrategia de electrificación de Peugeot es muy ambiciosa y ofrece, entre otras, la posibilidad de disfrutar de automóviles dotados de hibridación suave (MHEV) en la gama 2008. Fabricado en la fábrica de Vigo de Stellantis, se trata del representante de la firma del León en el segmento B-SUV.

La motorización MHEV del Peugeot 2008 está disponible con potencias de 110 CV (Hybrid 110) y 145 CV (Hybrid 145) y está asociada a una caja de cambios automática de doble embrague e-DCS6. Esta tecnología de hibridación suave permite disfrutar de las ventajas asociadas a la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, como por ejemplo la libertad de acceso a zonas restringidas de muchas ciudades españolas.

Peugeot e 2008. / Peugeot

Elevada eficiencia

Gracias a su batería con capacidad útil de 0,43 kWh, la autonomía en modo 100% eléctrico del 2008 Hybrid es de aproximadamente 1 km, circulando a velocidades inferiores a 30 Km/h. Mediante la recarga automática de la batería durante las deceleraciones, podría hacer posible circular con “cero emisiones” durante el 50% de los trayectos en ciudad.

Las cifras de consumos y emisiones homologadas en ciclo WLTP mejoran en un 15% las que se obtienen en una motorización gasolina PureTech. La media oficial de consumo combustible es de 4,9 litros a los 100 km y las emisiones de CO2, de apenas 112 g/km.

La media oficial de consumo combustible es de 4,9 litros a los 100 km. / Peugeot

Notable en rendimiento

Además de sus cualidades medioambientales, la tecnología híbrida 48 V destaca también por sus prestaciones y placer de conducir. Por medio del “efecto boost”, el motor eléctrico de 21 kW asiste al propulsor de gasolina PureTech para mejorar la aceleración, sobre todo a regímenes bajos. En la versión 2008 Hybrid 145, la aceleración de 0 a 100 km/h es de 8,3 segundos y la velocidad máxima, de 206 km/h.

En sus cadenas de tracción MHEV, Peugeot ha apostado por acoplar lateralmente el motor eléctrico al térmico mediante piñones e integrarlo en la caja de cambios. De este modo, se aseguran cambios de marcha más suaves y confortables, además de hacer más sencillo su mantenimiento.

Peugeot ha apostado por acoplar lateralmente el motor eléctrico al térmico mediante piñones. / Peugeot

Con ADN de Peugeot

Con una longitud exterior de 4,30 m, el Peugeot 2008 se caracteriza por una estética que incorpora la última imagen de marca y que ahonda en la faceta SUV de este modelo, con un diseño robusto y musculoso en el que destacan sus grandes ruedas y las líneas fluidas.

Su frontal es imponente gracias a elementos como la firma luminosa en forma de tres garras y los faros Full LED con conmutación automática de las luces de la carretera. En la zaga, las luces toman la forma de tres elegantes franjas dobles horizontales superpuestas.

Su frontal es imponente gracias a elementos como la firma luminosa en forma de tres garras. / Peugeot

Confortable y tecnológico

El interior del 2008 Hybrid destaca por un alto nivel de confort y la calidad de los acabados. Los asientos delanteros son de diseño dinámico y pueden contar con sistema de calefacción y, en el caso del conductor, con función de masaje.

El habitáculo permite generar todo tipo de sensaciones gracias a su sistema de iluminación interior LED de 8 colores, disponible en la versión GT, que crea un anillo de luz en salpicadero y paneles de puertas. Para hacer más sencillo ponerse al volante, dispone, según acabados, de la función de Acceso y Arranque Manos Libres.

El interior del 2008 Hybrid destaca por un alto nivel de confort y la calidad de los acabados. / Peugeot

En el apartado de tecnología, la innovación empieza en el asiento del conductor. El Peugeot i-Cockpit cuenta con una pantalla de 10 pulgadas (25,4 cm) integrada en el salpicadero. Ante el conductor se despliega un innovador cuadro de instrumentación digital de 10 pulgadas 3D ‘Quartz’ con efecto holográfico.

La lista de tecnologías disponibles en el SUV francés es interminable: puede disponer de control de crucero adaptativo con función Stop and Go y distancia entre vehículos ajustable, alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control de ángulos muertos. Por su parte, el sistema de reconocimiento y visualización de señales de tráfico en los cuadros de instrumentos digital disfruta de múltiples capacidades.