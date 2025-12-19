El Kia EV3, ganador del Premio Coche del Año de los Lectores

El Kia EV3 se ha proclamado ganador absoluto del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica en su vigésimo cuarta edición. El SUV eléctrico de la marca coreana ha sido el modelo más votado por los lectores, imponiéndose en una edición marcada por la igualdad y por el alto nivel de los finalistas.

El galardón, plenamente consolidado como uno de los premios de referencia del sector, vuelve a reflejar el criterio del usuario real. Los lectores han premiado un coche que responde a las necesidades actuales de movilidad sin perder de vista el factor económico, la tecnología y la usabilidad diaria.

Una final muy ajustada. La votación ha estado especialmente disputada. El Kia EV3 ha logrado imponerse por un margen muy estrecho al Ebro S400 y al Dacia Bigster, dos modelos que han contado con un fuerte respaldo del público y que han mantenido la emoción hasta el cierre de las votaciones. El modelo coreano ha acumulado el 31% de los votos, frente al 27% del Ebro y el 14% del Dacia. Este resultado confirma una tendencia clara: los lectores valoran cada vez más propuestas bien equilibradas, independientemente de la marca o del tipo de propulsión.

Las razones de la elección. El Kia EV3 ha convencido por su planteamiento coherente dentro del segmento de los SUV compactos eléctricos. Su diseño apuesta por una estética moderna y reconocible, alineada con el nuevo lenguaje visual de Kia, pero sin caer en soluciones excesivamente arriesgadas que puedan penalizar su aceptación general.

En el apartado tecnológico, el EV3 ofrece un interior claramente orientado al uso cotidiano, con un sistema multimedia completo, buena conectividad y una disposición de mandos pensada para facilitar la conducción diaria. Los lectores también han valorado positivamente la calidad percibida y, sobre todo, su amplísimo espacio interior.

Otro de los aspectos mejor valorados por los lectores ha sido el planteamiento práctico del Kia EV3. Su formato SUV compacto, unido a una buena altura libre al suelo y a un maletero generoso de 460 litros, lo convierten en un coche fácil de encajar como vehículo principal de una familia. A ello se suma una gama sencilla, bien estructurada y sin configuraciones excesivamente complejas.

La propuesta eléctrica del Kia EV3 ha sido otro de los factores clave. Su autonomía permite cubrir con solvencia cualquier tipo de desplazamiento. Con hasta 605 km de autonomía, puede no solo enfrentarse a recorridos urbanos sin recargar en varias jornadas, sino animarse a completar largos viajes sin excesivas ni largas paradas, gracias también a su capacidad de carga rápida.

El precio y el posicionamiento del modelo han terminado de inclinar la balanza. En un mercado donde muchos eléctricos se sitúan fuera del alcance de buena parte del público, el Kia EV3 ha sido percibido como una opción razonable y bien ajustada a lo que ofrece, con un precio que, con todos los descuentos y ayudas, puede bajar hasta los 22.070 euros.

Con este reconocimiento, el Kia EV3 se consolida como uno de los modelos más relevantes del año y se convierte en el nuevo referente del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica, un galardón que, edición tras edición, refleja con claridad la opinión del público y la evolución real del mercado del automóvil.