Kymco CV3 575: el escúter que desafía las reglas

Kymco redefine el concepto de escúter de tres ruedas con el lanzamiento del CV3 575, un modelo que encarna lo mejor del espíritu deportivo, sin renunciar a la seguridad, el confort y la posibilidad de ser conducido con carné de coche. Esta evolución del primer CV3, comercializado en Europa desde 2017, llega en primicia a España y lo hace como una propuesta única dentro del segmento L5e. Potente, estilizado y cargado de innovación, el nuevo CV3 está homologado para ser conducido por mayores de 21 años con permiso B, sin necesidad de carné de moto.

