Kymco CV3 575: el escúter que desafía las reglas
Kymco redefine el concepto de escúter de tres ruedas con el lanzamiento del CV3 575, un modelo que encarna lo mejor del espíritu deportivo, sin renunciar a la seguridad, el confort y la posibilidad de ser conducido con carné de coche. Esta evolución del primer CV3, comercializado en Europa desde 2017, llega en primicia a España y lo hace como una propuesta única dentro del segmento L5e. Potente, estilizado y cargado de innovación, el nuevo CV3 está homologado para ser conducido por mayores de 21 años con permiso B, sin necesidad de carné de moto.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
- La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”