Diseñado y fabricado en Europa, el nuevo Jeep Avenger abre un nuevo capítulo de su extraordinaria historia de éxito

Jeep ha sido durante 85 años un líder mundial en SUV, ofreciendo una legendaria capacidad todoterreno, tecnología avanzada y una versatilidad excepcional para quienes buscan diversión y aventura. Con un legado de libertad, aventura, autenticidad y pasión, Jeep continúa marcando actualmente la pauta en vehículos robustos y refinados.

Expresión contemporánea del ADN de la marca, el innovador Jeep Avenger se ha convertido en un SUV compacto de éxito incontestable, con un total de 270.000 pedidos hasta la fecha, para convertirse en uno de los SUV compactos líderes en Europa.

Nuevo Jeep Avenger / Jeep

Evolución inspirada en el ADN

Diseñado y fabricado en Europa, el Jeep Avenger evoluciona siguiendo las mismas líneas que inspiraron el modelo original: diseño funcional, practicidad combinada con alta calidad, tecnología para el confort y máxima seguridad.

La parrilla de siete ranuras es esencial para la imagen familiar de Jeep. En el nuevo Jeep Avenger, esta característica se ve realzada por la retroiluminación LED, visible de noche. Disponible de serie en las versiones tope de gama, se convierte en su nuevo sello distintivo.

El diseño destaca por la funcionalidad. El revestimiento integral del vehículo, los faros integrados y las placas protectoras del mismo color, ayudan a evitar daños en caso de pequeños impactos. El Avenger estrena nuevos paragolpes, complementados, en la versión 4xe, con detalles verticales en el frontal en color rojo y el escudo Jeep.

Otras novedades son llantas de aleación rediseñadas de 17 y 18 pulgadas (pintadas o con acabado diamantado) y tapacubos con el perfil estilizado del Jeep Willys. Además, se introducen dos nuevos colores, Forest y Bamboo.

El revestimiento integral del vehículo, los faros integrados y las placas protectoras del mismo color, ayudan a evitar daños en caso de pequeños impactos / Jeep

Superior calidad percibida

El interior mejora el aspecto, el tacto y la percepción de calidad ofrecida. Los paneles de las puertas incorporan un material más suave y la parte inferior del salpicadero cuenta con un material acolchado. Las versiones Altitude y Summit incorporan tapicería premium de tela/vinilo y la versión 4xe ofrece un nuevo interior verde, lavable y de gran durabilidad.

El control de gestión de la tracción Selec-Terrain -ahora enmarcado en rojo- permite seleccionar el modo de conducción más adecuado para el terreno, ofreciendo una configuración específica del acelerador, la palanca de cambios, el control de tracción y estabilidad, el volante y (en la versión 4xe) la gestión del par motor.

El interior mejora el aspecto, el tacto y la percepción de calidad ofrecida / Jeep

La mejor capacidad todoterreno de su clase

Todas las versiones del Avenger garantizan elevada capacidad off-road gracias a ángulos todoterreno optimizados y una altura libre al suelo de hasta 210 mm. El sistema Selec-Terrain y el Control de Descenso de Pendientes son de serie en todas las versiones.

El Jeep Avenger incorpora faros LED matriciales que ofrecen mejor visión nocturna, iluminación de bordes y control en curvas. El sistema adapta automáticamente el haz de luz al tráfico y la velocidad. Por su parte, una cámara frontal adicional ofrece una vista de 360° que simplifica el estacionamiento.

Todas las versiones del Avenger garantizan elevada capacidad off-road gracias a ángulos todoterreno optimizados y una altura libre al suelo de hasta 210 mm / Jeep

El cliente decide: gasolina, e-Hybrid, 4xe y Electric.

La oferta mecánica parte de una versión de acceso un nuevo motor de gasolina Turbo 100 de tres cilindros y 1,2 litros, con transmisión manual de seis velocidades. Está equipado con una cadena de distribución que ofrece una durabilidad superior.

El Avenger e-Hybrid rinde 110 CV de potencia e incorpora un turbocompresor de geometría variable y ciclo Miller, basado en un sistema de distribución por cadena, eficiente y silencioso. La caja automática de doble embrague de 6 velocidades integra un motor eléctrico y una batería de 48 V y 0,9 kWh, ofreciendo hasta 1 km de autonomía eléctrica por debajo de 30 km/h.

La versión Avenger 4xe de 145 CV con tracción integral ofrece máxima capacidad todoterreno. Está equipada con transmisión DCT electrificada, motor térmico delantero y eléctrico trasero. Puede superar pendientes del 40% en grava y del 20% cuando el eje delantero no tiene agarre.

Finalmente, el Jeep Avenger BEV eléctrico ofrece 156 CV con una capacidad de batería bruta de 54 kWh y capacidad de carga de hasta 100 kW en CC y 11 kW en CA. Esta versión ofrece una autonomía WLTP de hasta 400 km.

El nuevo Jeep Avenger ofrece capacidad, conectividad, confort y seguridad de vanguardia / Jeep

Características distintivas de serie

El nuevo Jeep Avenger ofrece capacidad, conectividad, confort y seguridad de vanguardia. Estas incluyen faros delanteros Full LED, luces de carretera automáticas, arranque sin llave, control de crucero y climatizador automático.

El sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas incluye Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, interfaz personalizable y actualización OTA (over-the-air). La app de Jeep permite localizar el vehículo, bloquear y desbloquear las puertas, comprobar el nivel de batería, programar la carga y activar el climatizador desde el smartphone.

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Jeep oferta una edición de lanzamiento Avenger 85º aniversario que se inspira en la historia de la marca, con detalles de diseño exclusivos, entre los cuales destacan logotipos, inserciones y grafismos que hacen referencia al 85º aniversario. En el interior, los asientos están adornados con el logotipo del 85º aniversario, tapizados con un estampado de tartán y añade costuras doradas en los asientos y en el salpicadero.

Fuente: El Periódico