Desde su lanzamiento, el Peugeot 408 ha sido una de las declaraciones de diseño más contundentes de la marca, gracias a su distintiva silueta fastback. Ahora, el nuevo Peugeot 408 se posiciona más que nunca en la parte alta del segmento C. Su modernidad vanguardista rompe moldes y está diseñado para sorprender más que nunca.

Nuevo Peugeot 408: el primer automóvil de la marca en iluminar las letras Peugeot en la parte trasera del vehículo / Peugeot

Estilo francés, elegancia única

El nuevo Peugeot 408, embajador del carisma y creatividad franceses, destaca por su diseño fastback, definido por líneas esculpidas y se ve realzado por los sofisticados detalles del coche.

La parte delantera presenta una interpretación innovadora de las luces de Peugeot. Las tres garras se expresan a través de tres finas tiras LED inclinadas que también sirven como desplazamiento conectado a lo largo de todo el ancho del coche por una elegante línea LED, situada encima del emblema central iluminado (en GT y GT Exclusive).

En la parte trasera, es el primer Peugeot que cuenta con las letras Peugeot iluminadas, integradas en una tira brillante que abarca todo el ancho del coche. En ambos extremos, cuenta con la firma luminosa premium con tres garras LED inclinadas.

Para garantizar la mirada penetrante del nuevo Peugeot 408 y el espectacular efecto visual de la firma luminosa delantera, los faros se han colocado más abajo en el parachoques, mostrando una presencia discreta. Estos faros pueden incorporar tecnología Peugeot Matrix LED en los acabados GT y GT Exclusive.

En la parte trasera, es el primer Peugeot que cuenta con las letras Peugeot iluminadas / Peugeot

Frontal rediseñado

El nuevo Peugeot 408 cuenta con una parrilla y un paragolpes rediseñados. Realzados por detalles esculpidos en 3D y un mayor uso del negro, combinan acabados brillantes y mates. El paragolpes inferior adopta una forma trapezoidal que enfatiza aún el carácter del automóvil.

El diseño innovador de las llantas es una otra seña de identidad. Los modelos híbridos e híbridos enchufables están disponibles con llantas Adakite exclusivas de 19 pulgadas con formas geométricas que contrastan con la forma circular de la llanta. Sus superficies ampliadas y talladas en forma de diamante realzan su presencia visual. Por su parte, el Plug in Hybrid GT Exclusive equipa llantas Monolithe de 20 pulgadas.

El nuevo Peugeot 408 estrena un exclusivo color de carrocería Flare Green, que ofrece variaciones de tono en función de la exposición a la luz, pasando a un amarillo brillante bajo la luz del sol y a un verde intenso en la sombra.

El nuevo Peugeot 408 cuenta con una parrilla y un paragolpes rediseñados / Peugeot

Cuadro de instrumentos con gráficos mejorados

De serie en el GT Exclusive y como opción en el GT, el cuadro de instrumentos digital cuenta con nuevos y elegantes gráficos en 3D para una legibilidad óptima y un mayor placer de conducción. La calidad percibida en el habitáculo se ve realzada por los nuevos tejidos refinados de los asientos y los acabados.

Elementos clave del Peugeot i-Cockpit de 10 pulgadas, los cinco i-Toggles son accesos directos táctiles personalizables que permiten acceder rápidamente a los ajustes de climatización favoritos, la navegación a destinos frecuentes, los contactos del teléfono o las emisoras de radio preferidas. El nuevo Peugeot 408 dispone de ocho colores de iluminación ambiental.

El cuadro de instrumentos digital cuenta con nuevos y elegantes gráficos en 3D para una legibilidad óptima y un mayor placer de conducción / Peugeot

Placer de conducción distintivo

El nuevo Peugeot 408 combina una posición de conducción elevada para una visibilidad perfecta de la carretera con un perfil elegante y deportivo. Su altura limitada de 1,48 m garantiza un equilibrio dinámico extraordinario.

La excelencia de manejo se ve reforzada por las amplias vías (1,59 m delante, 1,60 m detrás), que generan un sólido agarre a la carretera. El placer de conducir se extiende a los entornos urbanos: con un radio de giro de 11,2 m, que potencia la maniobrabilidad. El Peugeot i-Cockpit está diseñado íntegramente en torno al conductor y el volante compacto mejora la sensación dinámica y la agilidad.

El nuevo Peugeot 408 combina una posición de conducción elevada para una visibilidad perfecta de la carretera con un perfil elegante y deportivo / Peugeot

Gama completa de motorizaciones

El nuevo Peugeot 408 está disponible con motores híbrido, híbrido enchufable y 100% eléctrico. La versión 100% eléctrica ofrece 213 CV y un generoso par de 343 Nm. La aerodinámica se ha perfeccionado, contribuyendo a un bajo consumo de 14,7 kWh/100 km. La batería, con capacidad útil de 58,2 kWh, permite alcanzar una autonomía WLTP de 456 km. El cargador de a bordo admite hasta 120 kW y permite recargar la batería del 20 % al 80 % en unos 30 minutos.

La variante híbrida enchufable, el Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240 e-DCS7, combina un motor de gasolina de 180 CV con un motor eléctrico de 92 kW, acoplado a la caja de cambios e-DCS7 de doble embrague y 7 velocidades. Rinde en total 240 CV y su autonomía eléctrica urbana alcanza hasta 85 km. La batería de 14,6 kWh se puede recargar en 2 horas y 5 minutos utilizando una Wall Box de 7,4 kW.

La oferta mecánica se completa con el Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 que combina un motor de gasolina de 145 CV con una caja de cambios automática electrificada de doble embrague y 6 velocidades. La batería se recarga automáticamente durante la conducción y proporciona par adicional para una aceleración dinámica. El consumo WLTP es de 5,0 l/100 km y en entornos urbanos, puede funcionar en modo 100 % eléctrico durante hasta el 50 % del tiempo.

Para ofrecer la mejor experiencia de viaje, el nuevo Peugeot 408 cuenta con asientos delanteros de gran apoyo que pueden disponer de masaje neumático, un espacio interior líder en su clase con maletero de hasta 536 litros, sistemas que controlan la calidad del aire, refuerzos del control térmico y acústico, techo solar de cristal opcional, sistema de sonido Hi-Fi Premium de FOCAL, actualizaciones de software remotas, infotainment y servicios conectados de última generación, etc.

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Mayor seguridad para el conductor

Para mejorar la seguridad, el nuevo Peugeot 408 está equipado de serie con una cámara de vigilancia del conductor. Este sistema utiliza una cámara situada en el pilar del parabrisas para controlar el estado de alerta y las condiciones del conductor. Si el sistema detecta una situación anómala, como fatiga, emite una alerta visual y acústica.

Fuente: El Periódico