En reportajes anteriores ya hemos explicado que la gasolina low cost no es mala para el motor del coche, puesto que su base es la misma que la que utilizan en las gasolineras más exclusivas, y que la diferencia entre otra radica en los aditivos que cada cadena le echa a su carburante para hacerlo más eficiente su producto. Así que si tienes una gasolinera low cost cerca, no tengas miedo de ir a ella a llenar el depósito de tu coche.

La mezcla de aditivos que cada gasolinera le pone a su producto suele ser secreto, por lo que el usuario no puede saber a simple vista cuál es mejor para el motor del coche. Por eso en este reportaje os vamos a explicar cómo elegir el mejor combustible low cost, ahora que el precio de la gasolina se ha disparado, pese a los20 céntimos de ayuda que está ofreciendo el Gobierno.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA MEJOR GASOLINA

Elegir siempre una gasolinera con movimiento

Sabiendo que la materia prima de todo el combustible es igual, y que por tanto no hay ningún combustible malo independientemente de si es low cost o premium, lo que determina si un producto puede dañar o no nuestro motor es la calidad y profesionalidad de la propia gasolinera. Y más concretamente cómo esta cuida sus tanques de combustible.

Es importantísimo que la estación de servicio a la que solemos acudir haga un buen mantenimiento de sus cubetas, ya que de lo contrario las impurezas del líquido pueden generar una avería en nuestro coche. Por lo general es imposible saber si una gasolinera realiza un mantenimiento exhaustivo de su sistema, por lo que la única recomendación que se le puede hacer al usuario es que acuda a centros donde suela a haber siempre movimiento de coches. En una gasolinera donde apenas hay tráfico y el líquido se mantiene mucho tiempo en los tanques, hay más posibilidades de que se creen impurezas por la oxidación y éstos acaben en nuestro motor. En cambio en aquellas donde las cubetas se están vaciando y llenando constantemente no hay tiempo para que se generen residuos, y por tanto la gasolina transporta menor cantidad de impurezas.

Hacer pruebas de rendimiento del carburante

Antes hemos dicho que la mezcla de aditivos de cada gasolina suele ser secreta, pero aunque la supiésemos, no sabríamos cómo ayuda esta en la práctica a mejorar las prestaciones de nuestro motor para hacerlo más eficiente.

Las gasolineras premium siempre anuncian que sus productos limpian los propulsores de carbonilla y que optimizan la eficiencia de la gasolina para recorrer más kilómetros, pero sólo existe una manera de saber si esto es verdad.

Para ello hay que apurar al máximo la gasolina que quede en el depósito, y después llenarlo con una cantidad concreta de litros del combustible que queramos estudiar, para ver cuántos kilómetros nos ha permitido recorrer con esa carga. Y después hacer esta misma prueba con el combustible que queramos comparar. De ese modo sabremos si el sobrecoste del carburante premium ha sido más rentable que lo que nos hemos ahorrado poniendo una gasolina low cost.

Estudiar el comportamiento del coche

Otra prueba irrefutable para saber si la gasolinera a la que acudimos tiene un buen carburante o no, es haciendo una buena revisión del coche. Si la gasolina está bien aditivada y está limpia, el coche no debería de dar problemas si llevamos un buen mantenimiento del mismo. Pero si coincide que desde que hemos cambiado de gasolinera, escuchamos ruidos raros provenientes del motor del coche, vemos que el vehículo no rinde tanto como antes o se comporta de forma extraña, echa más humo de lo normal, o directamente sufre una avería de motor inesperada, probablemente esté relacionado con que la calidad del carburante que echamos ahora no es buena.