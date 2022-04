En la era de la electromovilidad todo el mundo apuesta por esta tecnología. ¿Todo el mundo? Bueno. Está claro que Toyota es la marca de los coches híbridos por excelencia. El fabricante japonés ha llevado a cabo una tarea constante y eficaz de 'evangelización' del sistema y son líderes en un mercado que ahora muchos también quieren conquistar. No obstante, y aunque muchos piensen que es un invento de Toyota, los primeros híbridos datan de finales del siglo XIX y no eran japoneses.

El primer híbrido de la historia, de forma más o menos unánime, se atribuye a Ferdinand Porsche. En el año 1898 apareció el Lohner Porsche, que combinaba un propulsor de gasolina girando a una velocidad constante con el objetivo de alimentar una dinamo, la cual cargaba las baterías eléctricas y arrancaba el motor de combustión.

A pesar de ello, Toyota es la marca que ha sido capaz de hibridizar el mercado del automóvil, popularizar la fórmula y disponer de la mayor gama de modelos híbridos. Y aunque nos suene a contradicción, el último lanzamiento de Toyota no es híbrido, ni está electrificado. Tampoco recurre al hicapié que hace la marca en llamarlo Electric Hybrid (como han hecho con el resto de la gama en los últimos años, y es que parece que el carro de eléctrico tira mucho), porque no lo es.

El último Toyota es un coche con motor de combustión (megaeficiente) y su nombre el Aygo X Cross. Fuera de España el 'Cross' no va a estar, pero aquí prefieren estandarizar el nombre y evitar que le llamen Aygo 'equis'. Así pues, ni rastro de electrificación en este pequeño urbano que llama la atención por su diseño atrevido y joven, además de por su concepto 'crossover' (aunque hoy en día este calificativo ya abarca demasiadas especificaciones de carrocería y parece que si no eres SUV no eres nadie). La marca nos dice que han apostado por esta tecnologia atendiendo a la demanda del mercado y a la rentabilidad que ofrece. Además, estratégicamente es el momento ante la retirada de muchas marcas del segmento A, el de los urbanos pequeños, como son Ford, Peugeot, Citroën y Opel.

Desde 13.600 €

Las primeras unidades empezarán a entregarse en mayo y la gama de precios va de los 13.600 euros (acabado Play) hasta los 17.000 euros (acabado Limited). Se trata de un vehículo para los que nos gusta movernos por la ciudad, sin complejos. Y os lo dice uno que se suele mover en moto. Pese a no llevar una mecánica electrificada estamos ante un coche muy, muy eficiente.

Tecnológicamente hablando, más allá del motor, el Toyota Aygo X Cross nos ofrece un sistema multimedia Toyota Touch 2 con pantalla táctil de 7 pulgadas y conexión (ya obligado) Apple Car Play y Android Auto. También dispone de cámara de visión trasera (de muy buena calidad) y el mismo paquete de seguridad del Yaris y Yaris Coss (esos sí son Electric Hybrid) como es el sistema de reconocimiento de señales, detección de peatones y ciclistas, avisador de cambio involuntario de carril con asistente de trayectoria y control inteligente de luces de carretera.

En función de acabado que elijamos añadiremos equipamiento al modelo básico Play, como la tapicería de cuero integral, el cargador inalámbrico de smartphone, climatizador automático o una pantalla de 8 pulgadas, entre otros elementos que se suman bajo el nombre Trendy. Si añadimos el pack Connect encontraremos por un poco más funcionalidades como la conexión inalámbrica del teléfono móvil, la pantalla de 9 pulgadas y el pack de sonido JBL. Ya en el tope de gama, el Limited, el arranque sin llave, los asientos calefactados, los sensores de párking y el techo de lona retráctil nos llevarán hasta los 17.000 euros.

Gasolina y eficiente

Su motor de gasolina tricilíndrico de un litro de cilindrada entrega 72 CV de potencia y podemos asociarlo tanto a una caja de cambios manual de cinco relaciones o bien una automática CVT. Hablar de prestaciones en este coche (no híbrido de Toyota) es hacerlo de un consumo reducido. Entre 4,9 y 5,2 litros para el automático y entre 4,7 y 5 litros para el manual.

Es por ello que, con un depósito de apenas 35 litros y una conducción mixta nos permite una autonomía entre 400 y 600 kilómetros, algo que con los coches eléctricos actuales de este tamaño no lograremos. Una buena noticia, pues, en las antípodas de la movilidad eléctrica. Su nivel de emisiones no llega a los 115 gramos de media (entre el cambio manual y el CVT).

Eso sí, si queremos espacio interior para 4 pasajeros nos hemos equivocado de película. El nuevo Toyota Aygo X Cross es para dos personas y media (algún niño o persona bajita). Aunque esté homologado para más pasajeros, el espacio que queda detrás del asiento delantero es mínimo. Ni siquiera con una altura del conductor de 1,80 metros.

Así, pues, hablamos de un espacio muy pequeño para los pasajeros de las plazas traseras. Pese a ello la posición de conducción es muy cómoda y asegura un manejo divertido. Su diseño es atractivo, con un enfoque mucho más moderno y el uso de tecnología led en algunos niveles de acabado. Cierto es que, en un coche de estas dimensiones, acertar con el diseño es fácil.

Buen radio de giro

Tenemos un coche muy maniobrable. La plataforma TNGA de la marca japonesa permite una distancia entre ejes de 2,43 metros, ofreciendo un espacio en el maletero para 261 litros (ligeramente superior a la anterior generación del Aygo que compartía casi todo con sus hermanos de PSA Peugeot 108 y Citroën C1, y que se fabricaba en la planta francesa de Valenciennes). Con sus menos de cuatro metros de largo (3,70 metros) ofrece una maniobrabilidad envidiable, mejor incluso muchos eléctricos (por aquello que tienen la posibilidad de poder poner las ruedas en los extremos de la carrocería). El radio de giro es uno de sus argumentos de venta, con 4,7 metros.

La marca ofrece diferentes fórmulas para acceder al Toyota Aygo X Cross, desde la compra directa a la financiación (con lo que se reduce el precio mas de 1.000 euros), hasta un plan de 99 euros mensuales (Toyota Easy que incluye servicios y mayor garantía).