La vorágine tecnológica es imparable, más aún en el sector de la automoción. Las nuevas generaciones no solo están más preocupadas por el medio ambiente, también consumen distinto y entienden la propiedad como una atadura. En los 90’s los jóvenes querían un coche para demostrar su prosperidad, eran objetos de deseo y representación. Nada que ver con el espíritu volátil, funcional y “al momento”, que reclaman los usuarios poco apegados de la actualidad.

En ese marco de revolución constante, Renault ha querido rendir homenaje a su pasado, sin perder de vista el presente, con motivo del lanzamiento del nuevo Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. Para ello recurren al eslogan de un mítico anuncio de los 90’s: Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados. Un "claim" que parece haber encajado entre vosotros, que lo habéiselegido como el Coche del Año de los Lectores.

Es curioso como en la publicidad se rompen barreras que, a algunos, nos daría apuro traspasar. Hace tres décadas se lanzaban modelos pasionales, deportivos y de motores térmicos, sin que la eficiencia, el consumo y la sostenibilidad estuviera en boca de nadie.

La imaginación tenía, y eso sí es sorprendente, menos cortapisas que hoy en día. Podías jugar con los roles de género, la desgracia de ser un becario o la impertinencia de un jefe que “está de vuelta”. De ahí que algunos lanzamientos concretos, como el del Renault Clio y su variante Williams, fueran acompañados de campañas innovadoras y memorables.

Hablo de la icónica serie de anuncios que puso en marcha la tendencia JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados). Un eslogan que se convirtió en una proclama de la generación X, que ya por 1995 podían permitirse y soñar con comprar ese modelo del rombo pese a ser llamados la generación de la apatía. En esa campaña se ponía el foco de atención sobre esos junior que deben aguantar a superiores menos cualificados pero que, solo por el hecho de ser más mayores, se creen creadores del universo.

Nada parece haber cambiado. Son muchos los estudios que hablan de una regresión en la calidad de vida de las nuevas generaciones, las llamadas millennial y centennial. Jóvenes que han crecido en el entorno digital, acompañados de un flujo de información imposible de imaginar pocos años atrás.

Sin embargo, este acceso a la formación y comprensión del mundo, no parece hacer la vida más fácil. Es más, los millennials aterrizamos en el mercado laboral, altamente cualificados, tras la grave crisis financiera. Desde entonces, el mundo no parece levantar cabeza. Nuestros ingresos no nos permiten independizarnos, así que: ¿Cómo vamos a comprarnos un coche? Estamos, entonces, ante una nueva generación JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados).

Una nueva generación #jasp

Eduardo Noriega encabeza esta campaña tras pasar por un programa de rejuvenecimiento facial digital, algo que tampoco existía cuando empezó su larga carrera en 1995. El mismo año del lanzamiento del Clio y, por ende, del anuncio sobre el que se vertebra el spot del Renault Megane E-Tech Eléctrico. Un Noriega que, pese al paso del tiempo, todavía recuerda las frustraciones que conlleva el estar preparado y no ser recompensado.

Sin embargo, su tenacidad y capacidad de evolución lo pone de nuevo en órbita, como lo hace la nueva generación 100% eléctrica del Megane. Ya con su aspecto actual, Noriega protagoniza más clips cortos que se centran en los puntos clave de este lanzamiento: la conectividad (con el sistema de Google), su propulsión eléctrica y el equipamiento de vanguardia como los altavoces Harman Kardon. “Me ha gustado especialmente el sistema de audio, que se escucha mejor al estar en completo silencio por el motor eléctrico” remarcó durante la rueda de prensa.