La rueda de repuesto o de galleta no es como el resto de neumáticos, ya que tiene unas limitaciones muy notables respecto a uno convencional. Conocer sus características es fundamental cuando llega temido pinchazo, ya que de ello puede depender nuestra seguridad vial. Ante todo hay que tener en cuenta que se trata rueda provisional que nos obliga a conducir de un modo más pausado.

Las ruedas de galleta tienen dos limitaciones principales: la durabilidad y la velocidadvelocidad. La rueda de repuesto se caracteriza por tener menos capas que un neumático normalneumático normal, por lo que es menos resistente y no soporta grandes distancias ni grandes velocidades.

¿Cuánto dura una rueda de galleta?

Para saber cuantos kilómetros se pueden recorrer una rueda de repuesto, lo primero que hay que hacer es consultar manual del usuario para ver el límite de kilómetros establecidos por el fabricante. Si pone 100 kilómetros, debes saber que a partir de esa cifra no tendrás garantizada tu seguridad. Pero si por alguna circunstancia no disponemos del libro de instrucciones, hay que saber que por lo general las ruedas de galleta suelen ofrecer una duración máxima de 200 kilómetros. A partir de esa distancia ya es peligroso rodar con ellas.

No superar los 80 km/h

Lo mismo ocurre con la velocidad. Debes ceñirte estrictamente a la establecida por el fabricante, que por lo general es de 80 km/h. Tanto si vas a una velocidad mayor de la fijada como si circulas más kilómetros de los debidos, corres el riesgo de que se produzca un reventón del neumático.

Todo esto se debe a que la rueda de repuesto tiene unas medidas diferentes al resto de neumáticosneumáticos, y la presión también es diferente (entre el doble y triple de una rueda normal). De modo que el desgaste no es el mismo cuando una de las cuatro ruedas tiene características diferentes, se pierde la simetría longitudinal, lo que hace la conducción más inestable.

Lo más recomendable es conducir cuanto antes hasta el taller más cercano para que te reparen el pinchazo o, en caso de no ser posible, te instalen un neumático nuevo.

¿Es obligatorio llevar una rueda de repuesto?

Casi todos los coches vienen de serie con una rueda de repuesto normal o de tipo galleta. Esto no significa que sea obligatorio llevar una, siempre que exista un elemento que pueda cumplir su función de forma temporal, como lo cada vez más comunes kit antipinchazos. Si por el contrario no llevamos nada que pueda sacarnos del apuro al sufrir un pinchazo, podremos ser multados con hasta 200 euros.