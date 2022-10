¡Atención! Se buscan mecánicos y profesionales cualificados para talleres en España. Estas palabras podrían formar parte de un anuncio de trabajo de cualquiera de los talleres mecánicos operativos en el país. Sin embargo, muy pocos se interesarían por él, porque casi todas las personas con la formación necesaria para trabajar en un taller ya tienen trabajo. Esta podría considerarse una buena noticia pero en realidad es un gran problema. “No hay suficientes profesionales cualificados para nuestro sector”, dice a Neomotor Mario Pinilla, miembro del comité ejecutivo de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).

Pinilla, también presidente de la Associació d’Automoció (CETRAA Lleida), admite que esta problemática “no es nueva. Hace tiempo que se arrastra” y lamenta que “esto provoca que no podemos dar el servicio adecuado para los clientes”. Pese a que es fácil encontrar centros formativos donde se imparten cursos relacionados con la mecánica, explica Pinilla, “no salen suficientes profesionales cada año para cubrir las necesidades del sector”.

Viejos prejuicios

Desde CETRAA no tienen cuantificado el déficit exacto de profesionales que hacen falta en los talleres españoles, pero Rogelio Cuesta, vicepresidente de la entidad, afirmó rotundamente a finales de septiembre que “si hubiera 2.000 profesionales más mañana mismo, tendrían trabajo”. Pinilla va más allá. “La tasa de paro en nuestro sector es prácticamente del 0%. Es muy curioso que haya una tasa de paro del 27% para los jóvenes menores de 25 años y que no se quiera orientarlos hacia un sector como el nuestro”. Además, teniendo en cuenta que, como dice Enrique Fontán, presidente de CETRAA, “casi el 100% del empleo en los talleres es fijo” y como añade Pinilla, “no hay problemas de remuneración”.

No obstante, el trabajo relacionado con la mecánica no tiene el glamour que le podrían aportar estas ventajas. “Se vendió en su día como un trabajo en el que te ensucias, un trabajo duro”, dice Pinilla. Nada más lejos de la realidad, insiste el miembro del comité ejecutivo de CETRAA, “Se vendió así, no sé por qué y en realidad no tiene nada que ver. Es un sector que está a la última tecnológicamente y además ahora viene el coche eléctrico. Es constante evolución y aprendizaje, una profesión que requiere dinamismo y predisposición a la formación continua”. “Además el perfil tipo es el de un hombre y eso es otro problema porque las mujeres son tan válidas para hacer este trabajo como los chicos”, lamenta Pinilla.

Talento extranjero y formación FP Dual

Desde CETRAA reiteran que la situación es preocupante y por eso han puesto en marcha dos acciones que se complementarán en el futuro con más medidas orientadas a cubrir las necesidades de los talleres. La primera, planteada para solventar el problema a corto plazo, es buscar talento extranjero. Pero esta medida podría considerarse pan para hoy y hambre para mañana y en CETRAA lo saben porque, como principal objetivo a largo plazo, quieren que sea talento local bien preparado el que cubra el trabajo en los talleres españoles.

Para ello han puesto en marcha la iniciativa 'FP de Automoción, tu apuesta segura', un programa para visibilizar la categoría laboral de la mecánica como una opción altamente atractiva para los jóvenes. Pinilla explica que, además de estas acciones, “estamos continuamente hablando con centros educativos y estamentos oficiales para modificar lo que se está haciendo ahora”. “No es que se haga mal”, insiste, “pero está un poco fuera de lugar. Apostamos por la formación dual con prácticas en talleres para formarlos según las necesidades que tenemos, que es otro problema. La formación actual es buena, pero nuestras necesidades son ahora otras”.

¿Qué necesitan los talleres? Pinilla define a un buen mecánico o planchista como “un perfil bien formado con muchas horas de estudio, dispuesto a seguir formándose porque ahora llegará la electrificación, entran en juego los sistemas ADAS [los sistemas de seguridad activa], los coches autónomos… Son cosas que llegarán en el futuro pero que ya hay que empezar a trabajar”, dice.

Con todo, el sector mecánico en España se enfrenta a un problema, y más teniendo en cuenta que la edad media del parque automovilístico español es, con 13,49 años, de los más viejos de Europa, por lo que la mayoría de vehículos que circulan en el país son viejos y con más necesidades de mantenimiento. Los jóvenes son la clave para solventar esta problemática y este sector les ofrece trabajo y salarios competitivos. El trato parece bueno, pero, como admite Pinilla, hay que seguir trabajando para motivarlos a apostar por el sector. “Continuaremos trabajando y tomando medidas hasta conseguir tener a profesionales locales para cubrir nuestras necesidades”, acaba.