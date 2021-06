Fue un pensamiento común durante la gala, una frase repetida y un punto de partida sobre el que seguir trabajando. Se está consiguiendo mucho por la visibilización de las centenares y miles de historias, hitos y logros de las deportistas, entidades, federaciones y todo el tejido deportivo de la comunidad aragonesa, pero queda mucho camino por recorrer. Allá por el 2019, cuando se hizo la primera Gala Mujer y Deporte, el convencimiento y el compromiso era convertir este acto en un clásico, lo cual es un síntoma de buena salud y, de momento, cada edición es uno muy importante por la visibilización y la igualdad.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Caja Rural de Aragón reflejaron un año más su compromiso en la III edición de los Premios Mujer y Deporte, un acto celebrado en la céntrica sede de la caja, con las pertinentes medidas de seguridad derivadas de la pandemia, pero con ese atisbo de normalidad que poco a poco va regresando a nuestras vidas y que supone un soplo de aire fresco para todo el mundo, pero también para las deportistas, que han vivido un año muy complicado y que ha dificultado las competiciones.

Aun así, es digno de poner en valor el gran espíritu mostrado para salir adelante por las mujeres pese a las dificultades y no hay mejor termómetro que ponderar los éxitos cosechados durante el 2020 para presumir de mujeres deportistas y entidades y para ser un espejo de las futuras generaciones.

Al acto acudieron, además de las premiadas, nominadas y muchas de las deportistas y personas ligadas al mundo del deporte que han protagonizado los reportajes cada domingo, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci; el director general de Deportes, Javier de Diego; la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goicoetxea; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García; el director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas; el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel; varios concejales de Zaragoza, diputados regionales de todos los partidos como Mar Vaquero (PP), Itxaso Cabrero (Unidas Podemos), Jesús Guerrero (PAR)..., de la Diputación Provincial de Huesca, entre otros.

Emoción

Después de la presentación de la gala a cargo de Adriana Oliveros, maestra de ceremonias, tomó la palabra Laura Prada, directora de medios de Caja Rural de Aragón, que aseguró que estos premios «a pesar de su juventud se han convertido en un clásico». Además, recordó que los últimos meses «no han sido fáciles para las deportistas», pero, pese a las dificultades, «queremos felicitaros a vosotras y vuestros equipos porque habéis salido adelante». Por último, afirmó que «son muchas y cada vez más las mujeres brillantes y nos tenemos que sentir muy orgullosos»

Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, recalcó el compromiso del diario y de todo el grupo por convertir esta cita «en un clásico pese a las dificultades», ya que, agregó, «el deporte femenino y los logros de las mujeres necesitan impulsos como este». «Tenemos muy claro que no hay barreras de género», insistió.

«Tenemos que estar al quite para denunciar irregularidades y conseguir que las mujeres sean una parte más del deporte. Los medios de comunicación debemos estar comprometidos y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN lo está. Se ha avanzado mucho pero queda mucho por hacer», recalcó Espada.

Después de hacer un barrido por los hitos de este complicado año, dejó un deseo para el final, que «dentro de unos años no sean necesarios eventos como este o que si existieran fuera para agradecer y premiar, no para visibilizar».

Las galardonadas

Tras las intervenciones fue el turno de las protagonistas con la entrega de los cuatro premios. El primero, el de impulso a la mujer en el deporte, recayó en manos de la Sociedad Deportiva Huesca, un club que sigue dando pasos muy importantes en beneficio del fútbol femenino. Uno de los más icónicos fue el pasado 20 de mayo, cuando el equipo de Primera Nacional jugó ante el Pallejá en El Alcoraz y además, venció (4-1). Las menciones fueron para el Club Ciclista La Tova de Almudévar, la Federación Aragonesa de Automovilismo y el Stadium Casablanca.

Con muchísima emoción y una bonita ovación recibieron el premio al mejor equipo las chicas del Club Hielo del Pirineo, que lograron el bronce en el Campeonato de España de curling. En su discurso agradecieron el premio, el trabajo de su entrenador y pusieron el valor el camino recorrido hasta este momento en un deporte con menos visibilidad. Las menciones fueron a parar a la Escuela Waterpolo Zaragoza, el Scorpio 71 y el Club Escuela Gimnasia Rítmica.

El premio a la trayectoria fue uno de los más reñidos por la gran carrera deportiva de las cuatro protagonistas, aunque finalmente fue a parar a manos de Carmen Valero, que no pudo estar presente pero que envió un emocionante vídeo en el que expresó su alegría. Fue la primera mujer española en clasificarse para unos Juegos Olímpicos (los de Montreal en 1976) y fue una guía para generaciones venideras. Además, es dos veces medallista de oro mundial en cross y mejor atleta española del Siglo XX, entre otros muchos logros a lo largo de su carrera. Las menciones recayeron en Luisa Larraga, Merche Osa y Nuria Mallada.

Por último, el galardón a la mejor deportista individual fue para Lorena García, la primera árbitra en dirigir un partido de la Liga Asobal de balonmano, rompiendo así un techo de cristal. En su discurso, «improvisado porque no me lo esperaba», quiso poner en valor la importancia del apoyo de todos para que no haya barreras. Las menciones Mapi León, María Eizaguerri y Celia Abad, que también hicieron grandes méritos para conseguir el galardón.

Para finalizar el acto tomó la palabra Felipe Faci, que destacó que desde la DGA «se ha valorado siempre como muy positiva y necesaria esta iniciativa». También incidió en la necesidad de «trabajar en el deporte femenino» y reconoció que «hemos avanzado mucho pero nos queda mucho camino por recorrer». Además, puso el foco en los datos de abandono prematuro de la práctica del deporte en la mujer ya que «no hay el estímulo que debería haber». Y al año que viene, más historias, premios y reconocimientos.