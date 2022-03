Primero fue la bici, que le ha acompañado desde bien pequeña en su pueblo, Miedes de Aragón. Después llegó el atletismo y, al combinar ambas cosas, el duatlón. Más tarde se animó con la natación y se sumó al triatlón. Así que Ester Ruiz es ciclista, duatleta y triatleta. Y youtuber. Su canal La chica de los puertos tiene casi 12.000 suscriptores y los vídeos en los que explica rutas y las características de las subidas a las montañas cuentan con miles de visualizaciones.

Aunque asegura que no tiene «tanto nivel» en el triatlón, lo cierto es que Ester Ruiz cuenta en su palmarés con varios campeonatos de Aragón en los últimos tres años. Pero lo que más le gusta y lo que le distingue de otras triatletas son sus retos y sus vídeos. Por ejemplo, ha hecho 400 kilómetros en bici en una sola jornada. «Salimos de Zaragoza, fuimos hasta Jaca, luego Biescas, Barbastro, Sabiñánigo y vuelta. Paramos a comer y fueron 16 horas de pedaleo y unas 20 en total desde que salimos hasta que llegamos», relata.

También ha hecho un half everesting. «El everesting consiste en subir y bajar un puerto tantas veces como necesites para acumular la altura del Everest. Lo hacía un amigo y le dije, ‘pues te acompañaré’ y acabé haciendo 14 subidas en un puerto aquí en Zaragoza. Los 400 kilómetros los hice porque me gustan las largas distancias. Este año quiero hacer una de 600», asegura esta zaragozana que no para. «Entreno todos los días, de lunes a domingo». Licenciada en óptica y audiometría, se encuentra inmersa en otro gran reto, poner en marcha su propio negocio. «Hasta ahora trabajaba en horario partido. Antes de trabajar iba a nadar, salía al mediodía y me iba a correr, salía por la tarde y hacía rodillo», explica.

Lo de Youtube también surgió a través de un amigo. «Otro amigo tenía un canal de Youtube, salí en un vídeo con él y mucha gente me decía, ‘pues lo haces muy bien, podrías hacerte tu propio canal’, y lo abrimos hace año y medio. Lo llevo con mi pareja y funciona bastante bien. Hay vídeos con hasta 60.000 reproducciones. Vamos al Alpe d’Huez y explicamos vamos a subir tal puerto, tiene tantos kilómetros, tanto desnivel, lo han subido tantas veces en el Tour… para la gente que le gusta el cicloturismo está muy bien. Y en España seremos cinco o seis chicas las que tenemos un canal de cicloturismo», indica.

El puerto que más le gusta es el Stelvio y su próximo reto, los Alpes suizos. Pero también le encanta Aragón y promociona sus paisajes y sus rutas en su canal siempre que puede. Por ejemplo, el pasado fin de semana se celebró la Aragón Bike Race en Calatayud y Ester Ruiz preparó unos vídeos de reconocimiento de la prueba. Su único lamento son las carreteras, porque asegura que están mucho mejor acondicionadas en cuanto se abandona la comunidad. El canal de Youtube le ha dado cierta popularidad, «me piden hasta fotos», e incluso ha conseguido que algunas marcas le faciliten ropa o material a cambio de visibilidad. Pero todo lo hace en su tiempo libre y financiado por su propio bolsillo. Una bendita locura sobre ruedas.