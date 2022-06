La pasión por un deporte llega a veces de una manera espontánea, pero en la mayoría lo hace por la influencia de lo que un deportista tiene a su alrededor. El caso de Ruth Abad es palmario en este sentido, su padre, Esteban, es un gran aficionado al ciclismo y su hermano, del mismo nombre y cuatro años mayor que ella, comenzó en el BMX y marcó un camino que la benjamina no se resistió a seguir. Al contrario, le lleva a ser a sus 14 años la única cadete de Aragón y líder de la Copa de España.

«Creo que empecé con 5 años», dice a medio camino entre la timidez y una sonrisa que explica la pasión por hablar de un deporte que también llevó un proceso de selección. «Hacía además baloncesto, pero cuando tuve que decidir con 12 años lo vi claro, ya que además me llamaron para la selección aragonesa», asegura la zaragozana, entrenada en el BMX School Zaragoza por Rafa Izquierdo y en un club que abandera esta especialidad en Aragón, con casi 200 deportistas.

«El BMX necesita unas instalaciones más grandes, compites contra siete corredores, el pump track es más a pequeña escala, más intenso, cuatro rectas y tres curvas y aquí vas por tiempos, es más individual"

El pump track viene a ser el hermano pequeño del BMX. Necesita un circuito más reducido y ahora se está terminando el segundo en Zaragoza, en el parque José Antonio Labordeta. «El BMX necesita unas instalaciones más grandes, compites contra siete corredores, el pump track es más a pequeña escala, más intenso, cuatro rectas y tres curvas y aquí vas por tiempos y dependes mucho más de ti, es más individual», explica Ruth, que entrena tres días a la semana en el David Cañada, el único circuito de BMX de Zaragoza, aunque no hay muchos en Aragón: Utebo, Ricla, Quinto y Calamocha.

La diversión del BMX

También hace gimnasio para mejorar su condición física. «Hay que coger fuerza para acelerar al principio y trabajar la resistencia. La velocidad y la explosividad son vitales», añade la ciclista, aún saboreando la victoria en Castejón de Sos, la segunda prueba de la Copa de España, que seguirá en Alicante y en Almería. Circuitos lejanos, entrenamientos, viajes, pruebas... Ruth sabe que sus padres están haciendo un esfuerzo enorme por esa pasión que Esteban, también integrante de la selección aragonesa, y ella sienten. «No me llamaba el ciclismo en ruta o en carretera, ponerme a pedalear porque sí. El BMX es mucho más divertido, a la hora de saltar, por la técnica, la velocidad….», sentencia, con la mirada de complicidad hacia Ana, su madre, ya toda una experta.

Y luego están las caídas, los golpes: «Miedo a caerte hay casi siempre y la manera de superarlo es confiar en ti, aunque vamos con muchas protecciones». De momento, tiene que esperar para competir fuera de España un par de años, para formar parte de la selección de BMX. Ese es el reto lejano. El más a corto está más a mano. «Mi objetivo ahora es hacer podio del Campeonato de España». No es difícil que lo logre el 18 de junio cuando es la actual líder de la Copa en pump track y ha sido 6 veces campeona de Aragón de BMX: «A mí me encanta, por el deporte y por las amistades que hago. Sobre todo, lo disfruto y me lo paso bien. Es lo que más me gusta hacer, pero no sé hasta dónde llegaré».

«Vivir de esto es muy complicado y en España no hay tanta afición como por ejemplo en Francia, aunque se va conociendo poco a poco más»

Esa pasión la combina con los estudios, en tercero de la ESO y queriendo hacer Magisterio. «Vivir de esto es muy complicado y en España no hay tanta afición como por ejemplo en Francia, aunque se va conociendo poco a poco más», afirma, recordando que el BMX es disciplina olímpica. «Ir a unos Juegos sería algo tremendo», espeta con esa media sonrisa. El tiempo dirá...