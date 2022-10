Esfuerzo, éxito y redención son las tres palabras que definen a la perfección la trayectoria de Andrea Esteban, exjugadora del Levante y Valencia y, en la actualidad, entrenadora en el femenino del conjunto che, que milita en Primera División.

Su relación con el balón comenzó desde que era bien pequeña. "Hacía atletismo, fútbol y tenis. El fútbol me vino de la nada y con tres años ya estaba pegada a un balón", detalla Esteban. A partir de ahí, fue creciendo tanto en talento como en edad y comenzó a jugar a fútbol sala en el CEIP La Fuenfresca, su colegio. Posteriormente, pasó a competir contra chicos en fútbol 8 y 11 con el Teruel hasta los 14 años. "Cuando cumplí esa edad se formó un problema, porque no tenía un equipo femenino en Teruel. Solo podía ir al Levante, que ya había contactado conmigo o al Prainsa Zaragoza", explica la turolense.

"El Levante me planteó distintas maneras de hacerlo. Con 14 años mi padre me llevaba desde Teruel a Valencia dos veces por semana a entrenar", dice Esteban. Esta decisión significaba salir de viaje tras el instituto para entrenar y volver a casa a las 22.30 horas. "Esto lo hice mientras me saqué tercero y cuarto de la ESO, bachiller y selectividad», matiza la exjugadora, que puntualiza que «conforme crecí se convirtieron en cuatro entrenamientos semanales".

Sin embargo, el sueño no había hecho más que empezar. "Estaba de vacaciones y me llamó el míster para que hiciera pretemporada con el absoluto. Tenía 14 años y en esa época había una ley que no te dejaba jugar en Primera y Segunda División si tenías menos de 15. Entonces entrenaba con el absoluto y jugaba con el Levante C los fines de semana", subraya la entrenadora, que una vez cumplió la edad permitida jugó en el primer equipo. "El fútbol era un juego, pero de repente pasas a un contexto profesional en el que es tu trabajo", añade.

Tras seis temporadas en el Levante, la turolense, más madura y formada, decidió fichar por el Valencia. "Fue un cambio raro debido al contexto, ya que estuve un año sin competir por lesión. En Valencia estuve dos años en los que ya era una futbolista mucho más hecha. Además, la temporada que estuve lesionada fui entrenadora del filial femenino del Levante. Valoras más aspectos y decisiones del cuerpo técnico", subraya.

Tras dos temporadas en el Valencia, con hasta cuatro roturas del ligamento cruzado entre sus dos rodillas y diez operaciones, Esteban tuvo que decir adiós a su carrera como futbolista. "La decisión fue complicada. Miraba atrás y veía todo el esfuerzo realizado sin recompensa. Un día iba a ir al cine y no podía caminar. Me di cuenta de que mi vida giraba en torno a una rodilla y no podía hacer nada más", matiza.

«Un día fui a ir al cine y no podía ni caminar por la rodilla. No podía hacer nada más»

Acabó un ciclo y comenzó otro. Esteban tenía experiencia como técnica del filial del Levante y estaba formándose en su segundo curso de entrenadora. Se graduó en fisioterapia y estudió un máster de re adaptación. Sin esperarlo, la Federación Valenciana le ofreció ser seleccionadora sub-15 y llevar la parte de fisioterapia de la entidad. Tras su buen rendimiento, en 2020 José Bargues la fichó como segunda entrenadora. "Me hizo una entrevista en la que me preguntó sobre mi forma de entender el juego. Me ofreció el puesto, creo que fue amor a primera vista", detalla la exjugadora entre risas.

«Hicimos una gran temporada. Bargues se fue al juvenil A y el club me dio la oportunidad de ser la entrenadora. Estoy muy contenta por el proyecto, la renovación y la mejora que tenemos año a año», acaba Esteban.