Patricia Castelreanas y Paula Benito, arte sobre ruedas

La carrera deportiva de Patricia Castelreanas y Paula Benito va sobre ruedas. Las aragonesas son, a sus 16 años, referentes en el patinaje artístico aragonés, uno de los más pujantes en toda España. Sus últimos éxitos en categoría júnior (Patricia fue tercera en la Copa del Mundo y Paula se subió al segundo cajón del podio en el Europeo) advierten de la calidad de unas deportistas que disfrutan del momento. «En la primera semifinal, en Trieste, fui quinta, lo que me dio el pase a una final de la que se quedaron fuera muchas favoritas y que fue increíble. No esperaba quedar tercera, no era el objetivo, pero cuando lo logré me puse a llorar. No me lo creía», admite Patricia al recordar su última gran gesta.

Era, sin duda, la merecida recompensa al trabajo duro. «Entrenamos cinco días a la semana unas 15 horas en total. Vuelvo del instituto, me cambio y al pabellón, donde también estudio entre los entrenamientos, pero vale la pena», asegura. Patricia: "Entrenamos cinco días a la semana unas 15 horas en total. Vuelvo del instituto, me cambio y al pabellón, donde también estudio entre los entrenamientos, pero vale la pena" Allí coincide con su amiga Paula, que sigue degustando la conquista de la plata en el último Campeonato de Europa. «Fue algo extraordinario. Mi entrenador creía mucho en mí y me decía que no debía hacerme de menos ante nadie sino centrarme en hacerlo lo mejor posible y, aunque el objetivo no era ese, obtuve una enorme recompensa. Fue algo inolvidable» y reconoce que se escapó «alguna que otra lágrima» cuando comprobó en la clasificación final que estaba entre las mejores. «Me acordé de todo lo que llevo entrenando. He tenido altibajos este año, como todo el mundo, pero al final el trabajo duro tiene premio. También me acordé de mi familia, mi gran apoyo incondicional», indica Paula, centrada ya en la preparación de la Copa Aragón, el último campeonato de una larga temporada que ya llega a su fin. «El reto es seguir entrenando como hasta ahora o más si cabe para acabar el año de la mejor forma posible y empezar el siguiente con aún más ganas. Pero lo primero es descansar y coger fuerzas». También Patricia aguarda con cierta impaciencia a que baje el telón de una campaña difícil. «Ahora estoy en otro club - ambas compiten para el Club Patín de Utebo-, lo que ha supuesto un cambio grande y mi único objetivo es centrarme en la preparación de la próxima temporada y seguir mejorando para llegar al cien por cien al autonómico y pasar al Campeonato de España al año siguiente». Su estado de gracia refleja «el mejor momento de la historia» de Aragón en un deporte «muy completo y sacrificado», destaca Patricia. «Entrenamos la parte física para ganar en flexibilidad y de cara a las piruetas, y la artística centrada en la expresión corporal, los pasos y toda la técnica, la parte más difícil y que más se valora. Exige una sincronización absoluta», relata Patricia. «Pero la parte mental es igual de importante. La preparación física es fundamental para las piruetas y todo lo que hacemos, pero creo que el aspecto mental es aún más relevante tanto para controlar nervios como para la concentración antes de saltar a la pista o para levantarte y seguir tras una caída», cree Paula. Paula: "La preparación física es fundamental para las piruetas y todo lo que hacemos, pero creo que el aspecto mental es aún más relevante para controlar nervios o para la concentración antes de saltar a la pista o para levantarte y seguir tras una caída" Por ello, ambas trabajan con una psicóloga deportiva, Esperanza, «que nos ha ayudado muchísimo» porque «nos aporta herramientas para tener la fuerza de voluntad y seguir intentándolo cuando algo no sale», dicen.