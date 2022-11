Carrodilla Cabestre, un ascenso imparable

El confinamiento lo cambió todo. La irrupción del maldito virus encerró sueños e ilusiones y sumió al mundo entero en dolor, congoja e incertidumbre. Aquello obligó a meditar y reflexionar y, en muchos casos, propició un cambio de sentido. Es el caso de Carrodilla Cabestre, cuya trayectoria deportiva hasta entonces se había enfocado hacia el atletismo. «Pero entonces decidí que había que cambiar. Desde hace tiempo me venía llamando la atención la carrera por montaña aunque lo veía como algo para más adelante. El caso es que ese deseo iba a más, pero fue después de tanto tiempo encerrada en casa cuando lo tuve claro. Si nos dejaban salir, yo no quería volver a correr en pista, quería ir al monte», recuerda Carrodilla, actualmente la mejor corredora por montaña juvenil del mundo.

En realidad, la aragonesa lleva en la sangre lo de acumular kilómetros. Y también lo de tirar hacia arriba. «Me viene de familia. Hago atletismo desde pequeña y mis padres son corredores de toda la vida, como mi hermano. Ellos empezaron a hacer carreras por montaña y yo, que también hacía escalada y me gustaba la montaña, decidí unirme a ellos y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida», asevera sin dudar.

Porque Carrodilla tiene claro que lo que le aporta correr por el monte no puede encontrarlo en ningún otro deporte o especialidad. «Jamás me había encontrado tan a gusto practicando un deporte. Me encanta lo que hago y me apasiona la montaña y correr por ella. Me atrapó desde el primer momento», sentencia.

Su irrupción ha sido meteórica. Si 2021 ya fue un gran año culminado con el subcampeonato de España juvenil y la Copa de España de línea y en kilómetro vertical, el 2022 ha sido apoteósico. La plata en el Nacional en kilómetro vertical y Campeonato de España en línea fueron los grandes aperitivos de lo que estaba por llegar. Cabestre se colgó el oro en el Mundial juvenil de kilómetro vertical y la plata en la prueba en línea y en la combinada. «Aquello fue bestial. Nunca me habría imaginado llegar hasta ahí. Sabía que había entrenado bien y que podía rendir a buen nivel, pero no me esperaba ganar. Alguna lágrima cayó porque detrás de esa conquista había mucho trabajo. Además, cuando algo me toca de verdad, me emociono», admite.

Estudiante de primer año de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la oscense ha cambiado Estadilla por La Seu D’Urgel como lugar de residencia. «Cuando vivía en Estadilla salía de casa y ya estaba en el monte, pero ahora también. Soy una privilegiada por eso», afirma Carrodilla, el mismo nombre que la sierra prepirenaica que ha sido testigo de excepción de una ascensión imparable. «Lo vivo todo con naturalidad y tranquilidad. Es verdad que me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo pero relativizo todo y espero que esto solo sea el principio. No tengo prisa. Espero que me quede mucho camino por delante».

De momento, la altoaragonesa se ha ganado un merecido descanso. La temporada ha llegado a su fin y su principal objetivo ahora es centrarse en sus estudios y acometer una buena planificación de la próxima campaña. «Se trata de hacer la base para lo que vendrá después. Aún no se sabe cuándo empezará la temporada, pero será por marzo o abril. El objetivo es, sobre todo, seguir aprendiendo», asegura Carrodilla, que resalta la relevancia «a partes iguales» del factor mental y el físico de cara a una preparación adecuada. «El cuerpo es el que te tiene que permitir subir y tirar hacia arriba y abajo, pero el factor mental siempre es clave y más en un deporte con esta exigencia. Si te pilla flojo, cuesta».

Es la gran triunfadora del año en carreras por montaña. Carrodilla Cabestre ya está entre las mejores corredoras del mundo en edad juvenil. Pero, sin duda, lo mejor está todavía por venir. «La verdad es que 2022 ha sido muy fuerte, pero, insisto, me lo tomo con calma. Espero tener muchos años por delante».