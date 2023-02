Elena Guiu, pionera y a toda velocidad

Una atleta casi por obligación. Así se puede resumir la hasta ahora corta pero meteórica carrera de Elena Guiu, una mujer que acudió a su primera competición completamente engañada y que ahora ha hecho del atletismo su forma de vida y no se pone límites.

Nacida hace 18 años en el pequeño pueblo oscense de Velilla de Cinca, Elena tiene el honor de ser la única española que ha podido clasificarse para una final de 100 metros lisos en cualquier categoría de un campeonato del mundo. Pero lo suyo con el deporte que ahora ama no fue, como suele en otros casos, un flechazo. «De pequeña me gustaban más otros como el patinaje o la natación. El atletismo, no sé por qué, no me llamaba la atención», confiesa Guiu.

Pero en sus clases de Educación Física en el colegio la altoaragonesa mostraba unas cualidades atléticas impropias para una niña de su edad, especialmente en la velocidad. «Mis profesores siempre intentaban que me apuntara a atletismo o que al menos hiciera las pruebas, pero a mí en ese momento no me apetecía», recuerda la joven. Ante sus negativas, sus allegados idearon un plan para tratar de introducirle el gusanillo del deporte a Elena. «Me dijeron que me pusiera ropa deportiva porque íbamos a hacer una excursión al campo, pero en realidad me llevaron a una competición», explica, a la vez que añade que en ningún momento la obligaron a participar: «Una vez allí me animé y competí».

"La gente se sorprendía cuando se enteraba de que yo no entrenaba"

El resultado fue que Elena ganó tanto en los 60 metros lisos como en el relevo, ante el asombro de todos los presentes, que no se podían creer que esa niña no hubiera entrenado nunca. Fue a partir de entonces cuando Guiu comenzó en el atletismo, aunque para ella era una actividad extraescolar más y ni siquiera iba a competiciones.

Su rendimiento, a pesar de su poco trabajo, seguía siendo sobresaliente. «Me decían que aprovechara el potencial que tenía, que podía llegar muy lejos, así que al final me decidí por apuntarme a los campeonatos», rememora la oscense

Cada vez más rápido

A toda velocidad, no podía ser de otra forma, sus marcas y sus resultados fueron progresando hasta ser una asidua en el pódium de las competiciones a nivel nacional en los 60 y los 100 metros lisos. Circunstancia que le permitió cumplir uno de sus primeros sueños, representar a España en competición internacional. Su debut fue en Tallin, en 2021 y se quedó a un paso de entrar en la gran final.

El 2022 llegaba con doble reto para Guiu, ya que a los objetivos deportivos se sumaba la selectividad. «Fue un año duro pero al final pude con todo», afirma Elena, que actualmente cursa el Grado Universitario de Nutrición en Valencia. La guinda fue su clasificación para el Mundial sub-20 en Cali (Colombia), donde se convirtió en la primera española en participar en una final de 100 metros lisos (terminó en octava posición). «Llegué en un gran momento de forma y creo que aún podría haber corrido un poco más rápido», recuerda.

Ese éxito le ha dado todavía más fuerzas para lanzarse a por nuevos objetivos. Hace pocos días, y a pesar de su corta edad, batió el récord aragonés absoluto de 60 metros lisos (7,39 segundos) y ya mira hacia el Nacional sub-20 que se disputa en marzo. Más a largo plazo, Elena Guiu tiene claro hasta dónde le gustaría llegar, a unos Juegos Olímpicos. «Es muy difícil y más en una disciplina como la velocidad, pero tampoco lo veo imposible. Si sigo trabajando así creo que tendré mi oportunidad», termina una deportista que cada vez avanza más rápido.