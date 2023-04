Antes de terminar el bachillerato y con solo 16 años, Alba Alpín se fue a Valladolid para cumplir un sueño, jugar en un equipo profesional de rugby femenino. Cuatro años de esfuerzo y aprendizaje después, la montisonense ha debutado con la selección española absoluta y tiene claro que quiere quedarse.

«Empecé a jugar al rugby con 14 años, fui a probar un día, me encantó y desde entonces no he parado. Se crea un clima muy diferente que en otros deportes, no sé si es debido al contacto o de que dependes totalmente de la compañera que tienes al lado, pero se forma un ambiente muy bonito que hace que todo el mundo esté conectado. El rugby es un deporte en el que prima el respeto y tiene muchas reglas diferentes, por eso me encanta», comenta la oscense.

Alba comenzó jugando en el Quebrantahuesos de Monzón con los chicos. En los primeros dos años fue capitana de un equipo mixto en el que casi siempre era la única chica y en el tercero empezó a jugar al mismo tiempo con las chicas, siendo de las más jóvenes de la plantilla. Su intensidad y gran juego de pies llamaron la atención de la selección aragonesa sub-16 en el 2018, cuando aún era mixta. Al año siguiente, fue convocada con la selección de Cataluña y conquistaron el Campeonato de España de Seven Rugby por Autonomías.

Alpín ha tenido dos figuras en las que se ha fijado durante su carrera. «Cuando empecé a jugar al rugby, me interesé por las mejores jugadoras españolas y mi referente fue Patricia García, porque jugaba en mi posición y quise seguir sus pasos. Más tarde, cuando descubrí la carrera que quería hacer y me introduje en el mundo del rendimiento deportivo conocí a Mar Álvarez, preparadora física de la selección española masculina, y se ha convertido en mi gran referente tanto en el rugby como en el alto rendimiento», explica.

Mar Álvarez había sido preparadora física en El Salvador y fue quien impulsó a Alba para dar el salto a un equipo de gran nivel. «Tuve la oportunidad de ganar una beca para asistir a un campus de rugby que organizaban los All Blacks. Fui ahí y había varios entrenadores tanto de España como de Nueva Zelanda y una de las entrenadoras era Mar. Me vio jugar, le gusté y habló con mis padres porque en ese momento yo tenía 16 años y les propuso la idea de que fuera a jugar a El Salvador», comenta la jugadora.

Los dos últimos meses han sido magníficos para la aragonesa. A principios de febrero fue convocada con la selección española sub-23 por primera vez y pudo debutar frente a Italia con victoria por 10 a 5. Casi sin descanso, recibió la llamada de la absoluta para jugar el Campeonato de Europa y no dudó en darlo todo. El 19 de febrero debutó contra Países Bajos ganando 70-0 y una semana más tarde se convirtió en campeona de Europa absoluta frente a Suecia (90-5) y logrando un ensayo.

El Cuatro Naciones

«Me habían llamado ya para jugar con la absoluta, pero no tenía muy claro si iba a jugar o no. La jugadora que está por delante de mí, porque lleva más tiempo, se lesionó la rodilla, entonces entré directamente como segunda en mi puesto y tuve la oportunidad de debutar», comenta Alba emocionada.

La montisonense volvió a recibir la llamada de la selección y ha sido una de las 30 jugadoras convocadas para disputar el torneo de nueva creación llamado Cuatro Naciones, la competición disputada entre Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y España. Alba quiere seguir aprendiendo y buscando minutos para hacerse un hueco entre las mejores jugadoras del país.

En cuanto a su futuro más próximo, tiene muy claro que va a seguir jugando en Valladolid para Crealia El Salvador. Su equipo va tercero en la División de Honor de rugby en el primer año que disputa esta competición tras su ascenso la temporada pasada. «Si ganamos el último partido de Liga, nos clasificaremos para el playoff. Vamos a intentar ganar, pero ya estamos mas que contentas con todo lo conseguido», apunta Alba.