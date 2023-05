En el ámbito musical se dice que un artista tiene el Factor X cuando es capaz de perdurar y vender más que otros, aquellos que suenan diferente al resto y que tienen ese componente difícil de explicar que les hace únicos. La expresión es aplicable al resto de áreas de la vida, más si cabe al mundo del deporte en el que, a veces, se acuña la expresión «talento innato» para tratar de dar explicación a quienes parece que han nacido para dedicarse a la disciplina que practican.

Lara Palacio es un claro ejemplo de esto. La rider zaragozana tiene ahora 17 años y se subió a una BMX por primera vez con 11. «Yo hacía triatlón con once años y lo que más me gustaba era la bici, y mi hermano hacía BMX de calle. Un día me dijo que si quería probar y me fui con él al circuito», explica ahora Lara, que en esos casi siete años como pilota ha sido seis veces campeona de España de BMX en categorías inferiores. Seis años, seis medallas de oro.

Su historia de amor con el BMX fue inmediata. «Gané mi primer Campeonato de España un año después de empezar», dice Lara, que ha ido escalando hasta convertirse en una habitual de la selección española de BMX. «La primera vez que me llamaron fue para ir al Campeonato de Europa con 16 años. Me puse muy contenta porque lo quería dar todo y, aunque me caí, estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad», manifiesta.

Igualmente, Lara practica descenso de montaña y enduro, llegando a obtener un bronce en cada disciplina en el Campeonato de España de 2022 en su categoría. Hay que agradecer al también rider aragonés Mario Palacio, su hermano mayor, que le animase a descubrir un mundo lleno de posibilidades sobre dos ruedas del que nunca se ha querido bajar. «Mi hermano da clases de enduro y me metió también en esto», confiesa la rider.

La zaragozana prefiere enfocar su potencial en el BMX y dejar la montaña para la práctica recreativa. «Se me da mejor el BMX porque es para lo que entreno casi todos los días. El enduro y el descenso los practico más por diversión, un sábado o un domingo», asegura. Eso sí, admite que no ha sido una decisión sencilla. «Tenía algunas dudas respecto a seguir con el BMX o con el descenso y el enduro. A los 17 años sales en una rampa de ocho corredores en vez de cinco, que se me está dando bastante bien, y por eso estoy apostando por el BMX», argumenta. «Además, las competiciones de enduro terminaron muy pronto este año y las de BMX terminan en agosto, así que creo que a partir de septiembre volveré al enduro», añade la aragonesa.

Aragón tiene cantera

La rider no olvida de dónde viene cada vez que viaja por Europa con la selección. «Es un orgullo representar a Aragón a nivel internacional, ya que las pocas chicas aragonesas que vamos con la selección somos muy buenas. Intentamos enorgullecer a Aragón», expone. Lara forma junto a Adriana Domínguez y Fabiola Contamina parte de una joven generación de pilotas aragonesas que está irrumpiendo con fuerza en las convocatorias de la selección española de BMX. Las tres han sido ya campeonas de España y Domínguez ha logrado incluso un bronce europeo. «Además, tenemos una buena cantera. Hay dos chicas en mi club que están haciendo podios a nivel nacional y creo que pueden llegar a algo, como nosotras», relata.

Ahora, Lara pide dos deseos para el futuro. «Mi objetivo es llegar a todas las finales europeas que pueda y conseguir podios, y me gustaría mucho vivir de la bici», indica, asegurando estar preparada para conseguirlos puesto que los riders españoles luchan con un hándicap. «En España no tenemos instalaciones con pistas de 8 metros de ancho y es muy jodido. Si lo estoy consiguiendo ahora que no tengo esta posibilidad, en un futuro me veo capaz», finaliza Lara Palacio, quien posee el Factor BMX.