La ambición no entiende de edades y la pasión por una disciplina deportiva, tampoco. Puede uno tener ocho, cuarenta o noventa años y continuar queriendo mejorar y disfrutar aquello a lo que se dedica. En el caso de los más jóvenes, querer mejorar pasa por meterse a pelear con los mayores.

La historia de Silvia París es una historia en la que sobran las ganas de más. Silvia es una palista de 14 años que pertenece al Centro Natación Helios, con el que compite a nivel nacional y, más recientemente, internacional. Su capacidad está fuera de dudas: el pasado año se llevó en el Campeonato de España tres medallas en las tres categorías en las que participó, consiguiendo dos bronces en la modalidad por equipos e individual y proclamándose campeona de España alevín en dobles. «No había jugado nunca con mis compañeras de equipo y en dobles, y llegamos ahí y salió muy bien», confiesa la palista desde las instalaciones del CN Helios.

Silvia cuenta que fue su hermano quien le descubrió un mundo en el que cada vez está más integrada, el del tenis de mesa. «Empecé en tercero de primaria (8 años) porque mi hermano mayor jugaba y le iba a ver. Al año siguiente, comencé a pensar que quería jugar a este deporte y me dije: ‘voy a empezar a entrenar para jugar mejor’», relata la zaragozana, que inició así su aventura como palista. «Gracias al club y a mi entrenador he dado un gran cambio de actitud, de pensamiento, de golpes y de todo», dice refiriéndose a Marcelo Toledo.

«Él tiene toda la culpa de que a mí me vaya bien. Desde que era pequeña, Marcelo me ha ayudado un montón. He entrenado muchísimo con él, incluso sábados y domingos, y siempre ha venido conmigo a todos los torneos», indica Silvia, matizando que la labor como preparador de Toledo se extiende también al apartado mental. «Además, habla conmigo de psicología. Hace de entrenador y también de psicólogo», asegura.

Sexta en el ranking español de palistas infantiles (la siguiente aragonesa se sitúa en el puesto 77), Silvia París tuvo hace dos meses su primera oportunidad de competir a nivel internacional en el Sweden Tour Sparvägsspelen 2023 y confiesa sentirse muy satisfecha con su rendimiento. «Suecia ha sido uno de los torneos que más me han gustado porque competían jugadoras muy buenas, bastante mejores que yo», relata. «Igualmente, llegué ahí con Marcelo y competí muy bien. Jugué bastante mejor de lo que suelo jugar», confiesa la zaragozana.

Silvia, que superó la fase de grupos y los octavos de final del torneo, cayó en la ronda de cuartos ante la que terminaría siendo la vencedora del campeonato, la finlandesa María Girlea, cuatro años mayor que ella. «Y me ganó, pero estuvo reñido», bromea. De hecho, la palista nórdica ocupa el puesto 274 en el ranking femenino júnior mundial de tenis de mesa, en el que Silvia París se asienta en el puesto 848.

La joven jugadora de Helios conoce bien lo que es enfrentarse a palistas mucho más veteranas pese a su corta edad, ya que derrotó por 4-0 al Defense La Palma junto a sus compañeras Janina Nieto y Maite Maza consiguiendo así el ascenso del conjunto heliófilo a División de Honor, la segunda categoría del tenis de mesa a nivel nacional. «El año pasado descendimos y el objetivo era volver a ascender. Estoy feliz de haberlo conseguido», dice Silvia, la más joven del equipo. «Mis compañeras siempre me han ayudado un montón, desde pequeñas hasta ahora, que van a la universidad. Siempre sacan tiempo para hacer entrenamientos extra conmigo», argumenta.

De cara al futuro, la heliófila tiene claras sus intenciones. «Tengo ganas de entrenar aún más y de dar todo», manifiesta Silvia, cuyo porcentaje de victorias alcanza el 80% siendo infantil de primer año. «Está bastante bien, pero creo que se puede mejorar», afirma risueña. «A largo plazo, me gustaría ir con la selección absoluta, jugar todo y cuando lo deje, que no sé cuándo será, poder decir que he hecho todo lo que podía», indica Silvia París, la joven perla del tenis de mesa aragonés que, con el Helios, ya pelea con las mayores.