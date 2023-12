Todavía quedan muchos pasos que dar hacia la igualdad real. Por ejemplo, que el caso de Beatriz Molinos no sea una excepción. Esta turolense de Castelserás, de 32 años, es la segunda entrenadora del equipo de Superliga 2 del CV Zaragoza y, este curso, ha tenido que hacer de primera en algunos desplazamientos cuando el primero, Diego Carreras, no ha podido viajar. Y eso sigue siendo una excepción que sorprende a muchos.

«Me ha pasado ir con el equipo y el que el entrenador rival me pregunte, ‘¿dónde está el entrenador?’ Soy yo. ‘No, que te estoy preguntando por el entrenador’. Que te estoy diciendo que soy yo. O hace poco en una gasolinera, tomando un café, ‘¿quién es el entrenador?’ Soy yo. No me dijo nada pero se quedó sorprendido», relata Beatriz, que cree que hay que dar más visibilidad a casos como el suyo para que se convierta en algo normal.

«Las niñas tienen que ver que si yo puedo hacerlo, ellas también», señala. Ella ha podido dando los pasos adecuados, organizando muy bien su tiempo y aprovechando las oportunidades que le ha ido brindando su club. Cuando tenía 16 o 17 años «salió un grupo de voleibol en Alcañiz, me apeteció probar y empecé a jugar». Cuando vino a estudiar la carrera a Zaragoza solo podía entrenar un día a la semana y vio que así no iba a avanzar. «Contacté con el CV Zaragoza y empecé a entrenar aquí».

Cuando surgió la posibilidad de hacer el curso de entrenadora de nivel básico se apuntó animada por las compañeras, le gustaron las prácticas y ya no ha dejado de entrenar. «Durante la pandemia estuve en ERTE porque me dedico al sector del turismo y aproveché el tiempo para hacer el curso de entrenadora nacional en Ribadesella». En ese grupo la mayoría eran chicas, pero casi ninguna ha llegado a un equipo de categoría nacional.

Desde hace un par de años, Beatriz Molinos forma un tándem perfecto con Diego Carreras al frente del equipo de Superliga 2, punta de lanza de un club que no ha parado de crecer desde que renunció a la máxima categoría por problemas económicos y que ya cuenta con más de 700 jugadores y jugadoras en 63 equipos en su base. Entrenan cuatro días a la semana y lo preparan entre los dos o quien tiene un poco más de tiempo, porque todo esto hay que compaginarlo con el trabajo. Además, dirige a las juveniles del club, con las que el proyecto es alcanzar también la categoría nacional a corto plazo, y continúa jugando.

Beatriz y Diego entrenan a la mayoría de componentes del Indescar desde que tenían once años, lo que facilita y a veces dificulta la relación. «La primera semana que estuve entrenando sola tuve que echar a un jugador porque había pasado la línea. Me tuve que hacer valer porque si no un equipo no puede funcionar», explica. Además el equipo ya tiene una exigencia. «Tenemos dos jugadores fichados, de Teruel, somos una plantilla a la que se nos exige resultados. El objetivo era la permanencia pero vamos sextos y podemos aspirar a más», señala.

Para eso, tan importante es la preparación táctica como la unión del vestuario, algo en lo que hacen mucho hincapié, en lo que siguen trabajando día a día para cumplir las metas del equipo y para normalizar lo que ya debería serlo. «Nuestros jugadores lo ven como algo normal, me siento muy valorada por el equipo», dice. Ahora falta que el resto también lo vea así.