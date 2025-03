Vicky Hernández. Cuando nunca es tarde

Hasta 2014 y ya con 44 años Vicky Hernández no había cogido una pesa en su vida ni había salido a correr. Algo más de una década después ha competido y ha ganado certámenes de culturismo en todo el mundo. «El mensaje claro en mi caso es que nunca es tarde». Propietaria de un bar y ya con hijos adolescentes, Juan Manuel Chueca, su actual pareja, fue la clave para que esta zaragozana empezara a entrenar en el culturismo, que en España en categoría femenina no lo hay como tal, y ahí iniciara una etapa muy distinta, más sacrificada. «A mí me lo compensa al 100%. Todos los entrenamientos y sacrificios los he hecho siendo muy feliz, nunca fue algo negativo, fue descubrirme a mí misma, la fuerza de voluntad y ver también los cambios a mejor en mi cuerpo».

El resto lo hizo una genética espectacular, privilegiada. En solo dos años de entrenamiento, y siempre en categoría Master, de más de 35, aunque al haber pocas mujeres en España ha tenido que competir muchas veces en Senior, ya se presentó a campeonatos en la IFBB (Federación Internacional de Fisioculturismo), en Figure, el nivel intermedio entre Bikini y Woman Physique, de menos a más musculación y de menor a mayor definición. Empezó por los regionales, ganando en Cataluña (no había en Aragón), fue cuarta en el Europeo, sexta en el Mundial y venció en la Copa y el Campeonato de España.

La culturista zaragozana, en pleno esfuerzo. / JOSEMA MOLINA

Cambió de Federación y en la WABBA, la Asociación Mundial de Bodybuilding, logró el Miss Universo en 2021 en Lisboa y en el Mundial de Italia de 2022 quedó segunda para competir después en los Olimpia, de la NPC, a los que va la élite del culturismo, donde quedó tercera en Amateur hace casi tres años. «He competido mucho tiempo seguido y ya tengo una edad pero ese no es el motivo de haber dejado de hacerlo. Vamos a descansar, no me gusta repetir campeonato, aunque podría retomarlo», asegura.

"Si lo tomas solo como un sacrificio, no lo hagas. Lo que veo al mirarme en el espejo me encanta y me siento muy bien»

Sigue entrenando, con la misma rutina diaria y en un deporte donde hay dos cosas fundamentales. La primera es que «la persona que te inicie en esto sea un profesional, que tenga claro lo que hay que hacer y no coger atajos». La segunda y mucho más importante es la capacidad de sacrificio, que «solo puede ser máxima, no por el entrenamiento, que son 45 minutos diarios de lunes a viernes, muy intensos pero eso es la parte fácil. Lo complicado es el resto del día, la dieta, que es el 70% en esto, te privas de muchas cosas, no comes con sabores… Y las horas de descanso, adaptar todo a la preparación. Es duro y se pasa mucha hambre. Si lo tomas solo como un sacrificio, no lo hagas».

Vicky, durante un ejercicio en el gimnasio. / JOSEMA MOLINA

Porque a Vicky ese sacrificio le ha dado felicidad y bienestar consigo misma, además de un gran recorrido internacional que ni podía imaginar cuando empezó hace una década. «Lo que veo al mirarme en el espejo me encanta y me siento muy bien», asevera, para insistir en que «también el canon de belleza ha cambiado, creo que ahora se aproxima más a lo que yo pueda representar que a las chicas muy delgadas que eran el prototipo hace un tiempo, no hay más que ver el boom de los gimnasios…». Su caso es especial, claro, porque es muy difícil encontrar a alguien que se inicie en el culturismo tan tarde y gane en poco tiempo tantos campeonatos y esté entre las mejores, pero ella prefiere ser ejemplo de otra cosa, de un lema. «No hay excusas y por supuesto, nunca es tarde», cierra con una sonrisa.