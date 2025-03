Berta Comeras: Los límites existen para superarlos

Berta Comeras se inició en el mundo del atletismo cuando era muy pequeña, pero debido a problemas físicos lo tuvo que dejar y volvió a las andadas en el año 2020 y empezó a ser más profesional hace dos años. "Mis problemas se solucionaron hace cinco años y lo que me decían era que al no tener grasa en los pies se me producían muchos esguinces. Ahora centrándome en hacer más fuerza con los pies ya está todo más solucionado, aunque al ser hiperlaxa es un problema que puede volver, pero no me preocupa", afirma.

Para ella esto es una afición con la que se entretiene y nunca pensó que su nivel llegaría a lo que es actualmente y principalmente debido a que ya trabaja con un entrenador personal y su constancia diaria le ha llevado a superar sus límites. "Al final es una afición porque a mí me encanta correr, pero sí que es verdad que desde que tengo entrenador estoy alcanzando unos resultados que jamás me hubiera imaginado. El nivel al que estoy ahora era impensable para mí. Nunca pensé que pudiera hacer medias maratones a este ritmo. Todo viene de la constancia y del entrenamiento para poder sacar todo este potencial que llevo", comenta.

Al final es una afición porque a mí me encanta correr, pero sí que es verdad que desde que tengo entrenador estoy alcanzando unos resultados que jamás me hubiera imaginado. El nivel al que estoy ahora era impensable para mí. Nunca pensé que pudiera hacer medias maratones a este ritmo. Todo viene de la constancia y del entrenamiento para poder sacar todo este potencial que llevo

Viene de ganar en la Carrera del Ebro, algo que "no me esperaba, pero cuando vi que iba primera ya me lo empecé a creer" y en la actualidad está centrada preparando la Maratón de Zaragoza que se celebra el próximo 6 de abril en la que pretende "mejorar mis tiempos, respecto a la otra que corrí en Málaga" y otro de sus objetivos es realizar una buena actuación "en mi primera carrera de montaña y quiero prepararme muy bien para ella".

Para estar en perfectas condiciones realiza "cuatro entrenamientos de carrera, uno o dos de fuerza y otro de hyrox, en los que alterno ocho kilómetros de carrera con un kilómetro de esquí, remo o trineo". Justo hace una semana participó en una competición de esta modalidad en la que quedó quinta y "no fue como me esperaba porque la fuerza con el trineo me fue mal, pero ahora con ganas de volver a competir en otra y mejorar el resultado".

La carrera de Behobia en San Sebastián, porque en ese momento rompí la barrera y descubrí que era lo que más me gustaba. Para mí fue como un punto de inflexión

Las medias maratones son la prueba que más le gusta y esta predilección proviene "de la carrera de Behobia en San Sebastián, porque en ese momento rompí la barrera y descubrí que era lo que más me gustaba. Para mí fue como un punto de inflexión. Un sueño es correr la maratón de Nueva York, Berlín o uno de Des Sables". Aunque también ha corrido en maratones sí que es un tipo de competición en la que le cuesta gestionarse bastante más. "Lo que más me ha costado en estas pruebas es gestionar la nutrición y la hidratación porque son 42 kilómetros y el cuerpo acaba totalmente reventado", indica.

En un futuro me plantearé la Marathon de Des Sables porque vas con tu mochila en la que llevas todo para sobrevivir y es dormir en el desierto con tiendas que te pone la organización porque hay gente que la ha corrido y no ha podido conciliar el sueño en ningún momento y luego tienes que levantarte y seguir con la etapa. Pero sí que me parece que es una locura que puedo llegar a hacer en algún momento

Dentro de sus planes de futuro hay una idea que le ronda la cabeza en cuanto a pruebas que rozan los límites del cuerpo humano y es correr en un Marathon Des Sables, competición considerada como una de las más duras debido al intenso calor que se sufre en su recorrido, ya se celebra en Canarias, Turquía o el Norte de África. "En un futuro me lo plantearé el si prepararme para una carrera basada en la autosuficiencia porque vas con tu mochila en la que llevas todo para sobrevivir", comenta.

Aunque existen distintas modalidades que van desde los 100 a los 200 km, pero lo que le parece más duro es "dormir en el desierto con tiendas que te pone la organización porque hay gente que la ha corrido y no ha podido conciliar el sueño en ningún momento y luego tienes que levantarte y seguir con la etapa. Pero sí que me parece que es una locura que puedo llegar a hacer en algún momento".