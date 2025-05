Irene Cabrero: El futuro va sobre ruedas

La aventura en el mundo del patinaje para Irene Cabrero comenzó como la de cualquier otra niña siendo una actividad extraescolar que realizaba en el colegio con sus amigas para divertirse y pasar el rato, y ni ella misma se esperaba que iba a llegar a ser una de las mayores promesas de Aragón. "Lo empecé practicando en el colegio como una extraescolar para pasármelo bien y la verdad es que no imaginaba que iba a llegar tan lejos", asegura.

A sus 14 años ya tiene un palmarés bastante envidiable aunque para la zaragozana lo más importante es disfrutar de lo que hace y sobre todo esforzarse por encima de todo. "Lo que siempre intento es dar lo máximo de mí y para los campeonatos de España que vienen ahora me gustaría conseguir otra medalla, me da igual en qué puesto sea porque siento que eso da igual mientras te hayas esforzado", afirma.

Sorprende bastante que pese a su corta edad priorice el esfuerzo por encima de los resultados, algo para nada común, esta mentalidad se la agradece principalmente "a mi familia y a mi club porque son ellos los que me han ayudado a pensar de esta manera, siempre me han dicho que da igual cómo quedes si no te has esforzado para conseguirlo". Y dentro de estos agradecimientos no se olvida de sus compañeras porque "me ayudan mucho a pasármelo bien tanto en los entrenamientos como en la competiciones".

Dentro de todo lo que ha conseguido recuerda mucho las medallas conseguidas en los Campeonatos de España del año pasado. "La primera que conseguí fue la de bronce y la verdad es que no me lo esperaba porque no fui pensando en quedar tan arriba. Luego es verdad que la de plata fue en el siguiente campeonato celebrado en Pamplona y al ser la misma prueba en la que hice tercer puesto, decidí emplear la misma táctica y esa sí que me la esperaba un poco más", reconoce. Pero si hay algo que siempre va a guardar en su mente fue cuando conoció a Sheila Herrero, ya que es su gran ídolo dentro del mundo del patinaje. "Se me quedó grabado en la mente cuando nos vino a ver al pasado trofeo del Pilar celebrado en Zaragoza. Hace unos años tuve la oportunidad de conocerla y es algo que no voy a olvidar nunca", comenta.

Dentro de los sueños que tiene el que más destaca es "ir con la selección española a un Europeo y, ya por pedir, también a un Mundial", aunque ella misma sabe que es muy difícil porque "tienes que conseguir bastantes medallas en las diversas competiciones y luego tienes que realizar varios entrenos con el seleccionador y que te escoja para ir convocada".

Su categoría actual es la de juvenil de primer año y antes de dar el salto a Júnior, tiene un objetivo muy claro. "Me gustaría llegar al selectivo para participar en el Europeo y voy a darlo todo para estar ahí. En las categorías más pequeñas he ido a varias competiciones fuera de España, pero este es el primero campeonato de Europa como tal", indica.

Pese a todo lo que está logrando prioriza por encima de todo los estudios al deporte porque para la joven patinadora eso es lo más importante. "Nunca dejo de estudiar por entrenar ni por competiciones. Ahora mismo sí que seguiré patinando y en los estudios no lo tengo muy claro qué camino voy a tomar, pero me gustaría mucho tirar por la rama de bachillerato social", afirma. Y, aunque ella sabe que es muy pronto, cree que "cuando ya tenga una carrera estudiada y una profesión lo más probable es que deje de practicarlo. Pero eso ya lo decidiré en un futuro".