Reyes Isiegas: a toda marcha

La marcha nórdica es un deporte relativamente joven, que llegó a España a principios de siglo, y está en auge en Aragón. Una de sus más firmes defensoras y promotoras es Reyes Isiegas. Y lo es con conocimiento de causa porque en este deporte ha encontrado la manera de hacer un ejercicio físico adecuado a sus circunstancias y, como a ella, puede ayudar a cualquier persona qué esté buscando mejorar su salud, hacer una actividad al aire libre y también, por supuesto, competir.

Isiegas llegó a la marcha nórdica hace unos ocho años a través de su cuñado. Deportista desde niña, había practicado baloncesto, esquí, pádel, pero problemas en sus rodillas le impidieron seguir con las palas. Hasta que probó la marcha nórdica y no solo le gustó sino que quiso compartirla, llevarla a su barrio, Rosales del Canal, y fundar un club, el Club Escuela Más que Pasos. Es su presidenta, es también instructora, jueza y forma parte de la Federación Aragonesa de Montaña.

Lo primero que hay que hacer al hablar de marcha nórdica es romper dos falsos mitos: no es andar con palos y no se trata de una actividad de montaña. Tiene su técnica, que si no se ejecuta bien acarrea sanciones en la competición, y puede practicarse también en entornos urbanos. Más que Pasos, de hecho, hace sus cursos de iniciación en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

Reyes, con un grupo del club Más que Pasos. / SERVICIO ESPECIAL

«Mucha gente que dice que hace marcha nórdica no la hace, porque no llevan una técnica correcta. Es un deporte muy técnico», advierte Isiegas, que lo explica. «En la marcha nórdica a la forma natural de caminar se le añade el impulso de los bastones, sin hacer ningún gesto raro ni ninguna cosa extraña. Entonces, si no hay impulso, no hay marcha nórdica», añade para diferenciarlo del apoyo para el que sirven los bastones en la montaña.

«Fundamos el club tres personas que nos unimos con la idea de promocionar este deporte y de hacer grupos de actividad entre semana porque no había nada de esto en Zaragoza», señala la presidenta, que está acompañada en Más que Pasos por Nieves Casales, Noelia Bernad y Miguel Pérez.

«Hay una parte social, que es muy importante. Otra de salud, de gente que viene a hacer pues un ejercicio físico que es muy saludable. Incluso lo están recomendando para personas que han tenido problemas de corazón o han superado un cáncer de pecho. Y hay una tercera parte que es la competición que es en la que nos hemos centrado en el club», explica Isiegas. Eso les ha hecho recortar afiliados y pasar de 200 a los 80 con los que cuentan actualmente. Para ello han contado con el apoyo inestimable de la FAM y hace pocas semanas ha podido celebrarse el primer Campeonato de Aragón.

Reyes, con la selección aragonesa. / SERVICIO ESPECIAL

Se trata de un deporte abierto a cualquier persona y edad. «Nuestra socia más joven tiene 8 años y el más veterano, 83», señala la presidenta. Aunque está abierto a todo el mundo, el 70% de sus practicantes son mujeres. «Es un ejercicio eminentemente cardiovascular y yo creo que la mayor ventaja es que es de bajo impacto y lo puedo realizar a la intensidad que desee. Entonces eso hace que una persona mayor pueda coger los bastones y marchar tranquilita», dice.

Quien lo prueba, suele engancharse, añade. Para quien esté interesado, recomienda un curso de iniciación para conocer la técnica. «Hay una corrección postural importante, o sea, que ya vamos a caminar bien. Se trabaja la coordinación, el equilibrio, te implica hasta el 90% de los músculos. Es decir, que es muy completo y equilibrado porque trabajas todo por igual», resalta. Aunque el club se ha centrado en la competición, esta no es el fin sino el medio para pasarlo bien. «Ese es nuestro objetivo», concluye.