Sandra Cuello, la conquistadora del Pirineo: "Las carreras por montaña son mis grandes maestras, la gente que las hace son superheroínas"

Sandra Cuello ganó este verano el Gran Trail Aneto-Posets, una carrera de montaña de ultra distancia que recorre el Pirineo aragonés. Para ella, correr ultras, carreras de más de 42 kilómetros, no es solo deporte, sino una forma de crecer como persona. Actualmente, está planificando sus objetivos para la próxima temporada: "Estoy especializándome en ultras y perfeccionando esta distancia. Mi reto es preparar carreras aún más largas, incluso de 100 millas, que son unos 160 kilómetros". Para lograrlo, entrena entre cinco y siete días a la semana e incluso puede combinarlo con correr con bicicleta, esquí y ejercicios de fuerza, unas diez horas semanales.

Su llegada a la meta de Benasque como campeona no fue casualidad. Lleva tres años preparándose seriamente con un entrenador. "Hacía atletismo de pequeña y siempre me ha gustado la montaña, así vi la ocasión perfecta para unir ambas cosas", explica. La oscense no esconde la admiración que siente ante los participantes de la ultra. Para ella "la gente que la hace son superhéroes y superheroínas y era un sueño poder estar allí". Comenzó su preparación progresivamente, empezó corriendo en pista y fue alcanzando los objetivos kilométricos de diez en diez hasta que llegó a La Vuelta del Aneto, la primera parte de la ultra que cuenta con 56 kilómetros. Antes de Benasque, también participó en carreras más cortas como la Ultra Pirineu, y aunque el año pasado tuvo que retirarse por problemas de ritmo y nutrición, este año volvió con más fuerza y estrategia.

Para Cuello, la parte mental es fundamental. "En la carrera pasé por tormentas nocturnas, bajones y momentos difíciles, pero tenía claro que quería llegar y terminarla, me lo prometí el año pasado", dice. La nutrición también fue vital, trabajó con especialistas para preparar y conocer su cuerpo para casi 21 horas de carrera.

SUS DATOS Nombre: Sandra Cuello Lugar y fecha de nacimiento: Robres, 12-8-1992 Club: Matarraña Team Palmarés del último año: Ganadora Gran Trail Ultra Aneto-Posets, Ultra Trail Torla Ordesa y Trail Zoquetes Alcorisa, segunda en la Gran Trail Sobrarbe, bronce en el Nacional de clubs de kilómetro vertical en Canfranc y en el Nacional por equipos con Aragón en Ibiza

Al principio, su entorno no entendía su pasión por las ultras, pero con el tiempo, familiares y amigos la apoyan y la acompañan, especialmente en grandes carreras como Benasque. "En la carrera tuve a unas 15 personas ayudándome, fue muy emocionante". Su familia, amigos y equipo en los avituallamientos fueron claves para conseguir el primer puesto: "Mi madre me ayudó con la alimentación todos los meses anteriores y mis primos con la organización cronometrando la única parada que quería hacer de 10 minutos. Fue un trabajo en equipo".

Correr ultras le ha enseñado a gestionar la incertidumbre, a tomar decisiones rápidas y a conocer sus límites: "Muchas veces piensas que no puedes más, pero la mente te impulsa a seguir. Eso me ha ayudado en mi vida diaria, a enfrentar problemas con otra actitud y no quedarme en la queja". Sandra es autónoma y entrenadora de carreras de montaña, además de trabajar en marketing digital: "Me da flexibilidad para entrenar, pero requiere mucha disciplina".

Además, tiene claras sus prioridades y limitaciones en cuanto al deporte, un aspecto que ha acabado siendo principal en su vida por la pasión que tiene por el trail: "Lo disfruto muchísimo y aprendo cada día. Las carreras por montaña son mis grandes maestras, me ayudan mucho a conocerme a mí misma. Aunque tengo que sacrificar otras cosas como el hecho de estar menos con mi familia".

Ser mujer en el mundo del deporte a veces acarrea momentos difíciles, pero es algo que Sandra no ha experimentado en esta disciplina. "Las chicas en ultras somos pocas, por lo que suelen cuidarnos mucho. Es un orgullo ser referente para otras", concluye.