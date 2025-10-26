Julia Penella, el amor por el fútbol trasciende generaciones: "Mis dos pasiones son el deporte y poder ayudar a las personas"

Julia Penella es una de esas personas a las que el amor por el deporte le transformó la vida. Cuenta con una trayectoria que abarca desde los campos de fútbol base hasta el fútbol profesional, habiendo logrado destacarse como preparadora física hasta llegar al Zaragoza Club de Fútbol Femenino.

Desde muy pequeña, Julia estuvo inmersa en el fútbol y, aunque su pasión siempre estuvo clara, no había equipos femeninos a los que pudiera unirse en Aragón. "Yo empecé en equipos masculinos hasta que pude marcharme a jugar a Lérida en un equipo femenino", recuerda. Fue su padre, un amante del fútbol, quien la introdujo en este mundo tan conocido como laureado por todos sus aficionados: "El fútbol siempre ha sido para mí algo que me había inculcado mi padre, y es como estar un poco vinculada a él”.

Después de unos años, Julia tuvo que elegir entre su amor por el balón o ejercer profesionalmente en el mismo ámbito para vivirlo con otra perspectiva. "Llega un momento en el que tienes que decidir entre jugar o ser preparadora física, porque los partidos se solapan", comenta. Fue en ese momento cuando decidió dar un paso atrás como jugadora para centrarse en su futuro profesional dentro del cuerpo técnico.

La elección de formarse en el ámbito deportivo fue clara desde el principio. "Siempre tuve claro que quería hacer la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Mis dos pasiones son el deporte y poder ayudar a las personas", dice. Después de finalizar sus estudios en 2023, comenzó a trabajar en las categorías base de algunos equipos de Zaragoza como el Stadium Casablanca y El Olivar hasta que llegó al Morata CD, “un equipo amateur, pero más profesional en el que me ficharon con el objetivo de ascender”. El equipo consiguió la meta el año pasado, siendo para Julia uno de los objetivos más importantes de su corta carrera profesional y sirviéndole como trampolín para que el Zaragoza CFF llamase a su puerta esta temporada.

En el equipo blanquillo es la responsable principal de la recuperación de las jugadoras. "Me encargo del trabajo compensatorio del día postpartido, especialmente para las jugadoras que han tenido menos minutos. También hago un trabajo complementario de fuerza, sobre todo en la parte superior del cuerpo, para el resto buscando siempre que las jugadoras estén en la mejor condición física posible", explica. Además, su función implica reducir el riesgo de lesiones y trabajar de la mano con los fisioterapeutas en las últimas fases de recuperación en caso de que alguna jugadora esté lesionada. En su día a día, Julia también trabaja en una clínica de alto rendimiento, llevando a jugadores y jugadoras de manera individual.

Ser mujer en el fútbol no siempre es fácil y durante sus primeros años como preparadora física, trabajó con equipos masculinos, lo que le presentó algunos desafíos. "Cuando comencé a trabajar en el Morata CD, tenía 21 años y los jugadores tenían una media de 30 años. Sentía que no sabía si me tomarían en serio o si me respetarían", admite y añade que una vez que conoció al equipo “esos miedos desaparecieron y empecé a sentirme como una más del equipo. Si eres profesional, seria y comprometida, el resto viene rodado".

Aunque Julia se siente afortunada por el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, también reconoce las diferencias que aún existen entre el fútbol masculino y femenino. "A nivel de rendimiento, el trabajo con equipos femeninos es diferente y es algo de lo que he tenido que aprender mucho. Y en cuanto a las condiciones, es lo de siempre de que el fútbol masculino sigue teniendo más visibilidad y genera más dinero", asegura. Sin embargo, Julia manda un mensaje optimista. "Lo único que espero es que el fútbol femenino siga creciendo y que todos los profesionales que trabajemos en él podamos contribuir a mejorar sus condiciones. A día de hoy, todavía existen muchas diferencias", concluye con convicción.