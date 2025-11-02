Sara Benedí, las carreras como forma de vida: "Yo soy quien soy gracias al deporte"

Sara Benedí es una mujer cuya personalidad ha sido moldeada y forjada por el deporte. Desde pequeña, el deporte ha sido una parte esencial de su vida, no solo como una actividad física, sino como un estilo vital que ha dado forma a su carácter y le ha proporcionado valiosas amistades y enseñanzas. Cuenta con una trayectoria marcada por momentos de éxito, pero también complicados.

La atleta comenzó su andadura deportiva a una edad temprana, siguiendo los pasos de su padre, que era maratoniano. Con solo cuatro años, empezó a practicar tenis, en el que se mantuvo hasta los trece años. Su entrenamiento incluía tres horas diarias de las cuales, una de ellas consistía en ejercicios físicos.

Esta sesión le permitió descubrir que tenía un gran potencial en cuanto a velocidad, algo que más tarde se convertiría en parte de su vida. "Yo siempre he sido bastante activa haciendo deporte y mi entrenador siempre me decía que para ser tenista corría mucho. Entonces, llegó un momento en el que mezclé los dos deportes", comenta.

Su primer contacto profesional con las carreras fue en 1998, en el Cross de Fuendejalón, una competición nacional ya desaparecida. Sara quedó en segunda posición, un resultado que la impulsó a dejar el tenis y dedicarse plenamente a la carrera. Sin embargo, su camino no fue siempre lineal, y en la época universitaria con un entorno difícil para las mujeres en el deporte Sara dejó de competir.

Su amor por el deporte nunca desapareció, y fue a Barcelona a retomar su carrera deportiva de forma progresiva. En ese momento, contactó con su actual entrenador, Pepe Mareca, que le ayudó a dar el salto definitivo hacia las competiciones con distancias más largas a los 33 años. Hoy en día, los objetivos de Sara se basan en plantearse metas a corto plazo, debido a su vida profesional y personal, pero su mirada está puesta en la carrera de Behobia que tendrá lugar en noviembre. "Trabajo a tiempo completo, soy responsable del departamento comercial en una multinacional danesa, lo que implica muchas responsabilidades. Soy madre de un niño de 4 años y la crianza no es fácil cuando se lleva sola, así que voy improvisando en cuanto a cómo me encuentro. Me gustaría volver a preparar alguna media maratón intentando mejorar marca y dar el salto a maratón algún día", explica.

Una de las competiciones más significativas en la vida de Sara es la Carrera de la Mujer, donde se ha consagrado como cuatro veces campeona en Zaragoza, además de obtener varios segundos puestos en diferentes ediciones: "La carrera de la mujer es una cita que siempre me ha encantado. La empecé a correr cuando solo eran 1600 metros, una distancia muy accesible para las chicas. Hoy en día, aunque la distancia ha aumentado, sigue siendo una carrera muy entrañable por lo que significa y porque reúne a amigas, madre, hermanas…".

La carrera ha sido su refugio en épocas difíciles que le ha permitido canalizar sus emociones y forjarse a sí misma. "Yo soy quien soy gracias al deporte, ha sido un consuelo en las épocas complicadas y me ha dado fuerza para seguir adelante. Tengo la misma perseverancia y constancia trabajando, como yo siempre digo: no te preocupes si será carrera de fondo. Todo mi entorno está relacionado con el deporte y es de lo que más orgullosa estoy".