Marta Fraga, la bióloga zaragozana que ganó Roland Garros: "Estoy contenta, tuve una buena carrera"

Marta Fraga es una bióloga zaragozana (1985) que vive y trabaja en Barcelona, donde ha formado su familia. En una de las habitaciones de su casa guarda un objeto que sorprende a más de un visitante y que supone uno de los recuerdos más especiales de su etapa como tenista: la ensaladera de Roland Garros júnior que ganó en 2003 junto a Adriana González. «Estaba en casa de mis padres y hace poco nos la trajimos. Cuando llega la gente a casa dice, ‘si ganaste Roland Garros’. Les digo, pero en júnior», explica la zaragozana.

Fraga ganó 9 títulos ITF individuales y otros tantos en dobles, con esa ensaladera francesa brillando por encima del resto. «Me acuerdo que perdimos en individual, no sé si en segunda o tercera ronda. Y también tenía selectividad ese mismo año y era como, uf, vámonos a casa, pero íbamos ganando un partido, otro partido y nos plantamos en la final y ya dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, la ganamos ¿no?», rememora Fraga.

Fue la primera ganadora del Open Ladies de Barcelona, ganando en la final a Ana Ivanovic, vencedora después en Roland Garros y finalista en Australia. Ese es otro recuerdo destacado en la memoria de Marta Fraga, junto al resto de títulos ITF que atesora. «También recuerdo que gané tres seguidos, recuerdo ir a Tortosa, ganar, Monzón, ganar y luego Tenerife, ganar. Y la verdad es que también es un buen recuerdo», señala.

El tenis, que dejó como profesional en 2006, es una etapa pasada de su vida, pero quedó grabada en su memoria «con buen sabor de boca» porque «es verdad que tuve una adolescencia diferente pero esa independencia de irme fuera tan jovencita, jugar al tenis, estudiar, estar sin tu familia, pues otros niños no la tienen. Luego también me lo pasé muy bien, me gustaba mucho jugar, competir. No me arrepiento de nada, de lo que fui y de lo que soy ahora. Hice grandes amigos que aún conservo», relata la zaragozana.

Fraga fue campeona de España cadete en su primer año en la categoría y eso hizo que recibiera la llamada del CAR para marcharse a entrenar a Barcelona. Una decisión importante y complicada para la que contó con el apoyo de la familia. «Hablando con los míos, pues decidimos que sí, que era una oportunidad y de verdad que lo fue», rememora. La zaragozana también tuvo el respaldo de los suyos en otro momento igual o más complicado: la retirada.

Fraga se lesionó en el codo y ya nada volvió a ser lo mismo. «Ahí psicológicamente me hundí bastante, porque justo me lesioné cuando estaba en mi mejor momento, en mi mejor ranking (270 del mundo) y estaba jugando muy bien. Una vez que te lesionas, te operan, la recuperación... psicológicamente es muy duro porque tienes que recuperarte, volver a entrenar físicamente, a competir, a coger ranking, tu mejor tenis. Volví pero no disfrutaba tanto ya, ya no quería competir y esa fue una de las razones por las que lo dejé. Se lo expliqué a mis padres y me dijeron que OK. No volví a competir más», rememora.

Cogió la raqueta para algún partido con amigos pero poco más. Ahora es una aficionada que acude cuando puede al Godó. «No lo echo de menos», asegura. «Estoy contenta, tuve una buena carrera. Aunque acabara con una lesión, lo disfruté», concluye.