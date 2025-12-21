Marga Pueyo, vicepresidenta de la Federación Aragonesa: "La explosión del fútbol femenino es total, es una inercia que no va a parar"

Marga Pueyo siempre ha llevado el deporte en las venas, aunque en su juventud, en su Tarazona natal, no llegó a practicarlo de forma profesional. “Jugábamos a baloncesto pero sin competir”, explica. En parte, porque la logística para ello estaba menos desarrollada de lo que lo está ahora: “No había en aquella época tantos autobuses que vayan y vuelvan a Zaragoza”, recuerda. A pesar de ello, siempre disfrutó corriendo, patinando y esquiando, con una fuerte pasión por la montaña.

Fue su marido, jugador de rugby, quien puso la primera piedra del camino de Marga hacia la gestión deportiva, cuando sus tres hijos eran pequeños. Él tenía claro que debían practicar un deporte grupal por los valores que aporta. “Realmente acertamos de pleno. Para mí es importantísimo el deporte de equipo”, asegura Marga. Su implicación la llevó a la junta directiva de la agrupación deportiva del colegio Compañía de María, donde a los tres meses ya era presidenta. Allí estuvo aproximadamente una década durante una etapa que califica de “muy bonita” y llena de satisfacciones.

Su salto a la Real Federación Aragonesa de Fútbol llegó de la mano de su profesión. Marga es abogada y su compañero de despacho es Manuel Torralba, actual presidente de la RFAF. Solían debatir sobre administración deportiva, pero la propuesta la pilló desprevenida. “Cuando salió elegido... me dice: quiero que vengas conmigo a formar parte de la Junta Directiva. Una sorpresa enorme”, confiesa. Aceptó el reto y asumió la vicepresidencia de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa.

La niña que está en un pueblo y que tienen ahí un equipo… eso hay que favorecerlo a toda costa porque al final todos los jugadores lo que quieren es competir Marga Pueyo — Vicepresidenta de la RFAF

Desde su cargo, Marga se preocupa por impulsar el lado más humano del fútbol. De su gestión, destaca proyectos como la ‘Liga DI’ para personas con discapacidad intelectual, una competición “maravillosa” donde prima la convivencia, o la participación en la Liga Penitenciaria, donde el equipo aragonés llegó a la final en Madrid el año pasado.

Sin embargo, el proyecto estrella actual es ‘Nadie sin fútbol’. Se trata de una iniciativa con dos vertientes: la integración social y la ayuda económica. Por un lado, desde la federación buscan que jóvenes en riesgo de exclusión o que han sufrido bullying encuentren su sitio en un club, ya sea jugando o colaborando como voluntarios, utilleros o delegados: “Que se sientan parte de un grupo”, subraya. Por otro, ofrecen ayudas para que ningún niño deje de jugar por no poder pagar la cuota o la equipación. “Nadie debería quedarse sin fútbol por cuestiones económicas”, afirma.

La explosión del fútbol femenino

Sobre el papel de la mujer, Marga reconoce que en los últimos años ha habido una “explosión total” del fútbol femenino. Actualmente son dos mujeres en la Junta Directiva, pero está convencida de que “es una inercia que no va a parar” y que el número crecerá. Su gran preocupación es vertebrar este crecimiento en el territorio aragonés: “Ahí no hay que regatear, no hay que ir a lo poco, hay que ir a lo mucho. La niña que está en un pueblo y que tienen ahí un equipo… eso hay que favorecerlo a toda costa porque al final todas las jugadoras lo que quieren es competir”, asegura.

Asimismo, remarca la importancia de seguir apoyando el fútbol femenino. “Me parece fundamental que se empiece a valorar que las chicas juegan, que juegan bien, que es otra forma maravillosa de jugar, de hacer deporte, de relacionarse y que eso hay que promoverlo”, concluye.