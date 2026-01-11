Susana Cobos, secretaria general de la Federación Aragonesa de Piragüismo: "El deporte es salud, tendría que estar prescrito médicamente"

La vinculación de Susana Cobos con el piragüismo llegó casi por casualidad. Ella empezó a practicar deportes acuáticos con el padelsurf, llegando a presidir un club local, el Monkayak Hiberus. Desde esa posición, buscó unir fuerzas con otras entidades de la capital aragonesa como el club Náutico o el Helios, para dar mayor visibilidad a los deportes de agua en una ciudad en la que, según explica, «siempre vivimos un poco de espaldas al Ebro». Fue en un torneo selectivo en Verducido (Pontevedra), organizado por la Federación Española de Piragüismo donde quedó prendada del ambiente. «Me gustó tantísimo esa competición que dije: voy a probar la piragua». Cuatro años después, no solo sigue paleando, sino que ocupa la secretaría general de la Federación Aragonesa de Piragüismo.

Susana Cobos, durante una actividad de Piragüismo en medio del río. / SERVICIO ESPECIAL

Como al mismo tiempo es Diputada en las Cortes de Aragón, su labor profesional ocupa el grueso de su tiempo, por lo que el trabajo federativo sale adelante «quitando horas de sueño». Sin embargo, lo asume con naturalidad: «Al final, haces un trabajo altruista. Cuando algo te apasiona, te gusta y quieres ayudar, lo haces de mil amores». El deporte, además, se convierte en una vía de escape muy necesaria. «Es fundamental. Es ese momento en el que te puedes desconectar. El deporte es salud, tendría que estar prescrito médicamente», añade.

Desde la gestión, Cobos trabaja para dar el lugar que merece a una disciplina que, pese a ser la que más medallas olímpicas ha dado a España, a veces carece de foco mediático. «Tenemos grandes profesionales y grandes deportistas que no tienen la suficiente visibilidad», lamenta. No obstante, el talento aragonés n empuja con fuerza. Cobos ensalza el trabajo de jóvenes promesas que, asegura, «van a dar alegrías al piragüismo aragonés», así como el de los técnicos, tanto olímpicos como paralímpicos, que lo hacen posible.

Susana Cobos, durante una actividad de Piragüismo en el río Ebro a su paso por Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los fenómenos más interesantes bajo su mandato es el auge del ‘barco dragón’, una modalidad de origen chino con diez palistas, un tambor y un timón, que está disparando el aumento de licencias femeninas en la federación. «Es un barco de equipo. A mí me gusta mucho porque requiere de una gran compenetración, remar todos a la vez», explica. Esta, además de dar lugar a un entorno «menos arriesgado» para iniciarse que el kayak individual, cumple una función social y terapéutica única: «Sirve para todas aquellas mujeres y hombres que han pasado un proceso oncológico, precisamente para recuperar toda la musculatura del pectoral».

Los objetivos de la secretaría general para esta etapa son claros: crecer en número de clubes, mejorar la tecnificación y acercar el río a la ciudadanía. «Aunque parezca que el Ebro está sucio, la realidad es que está mucho mejor de lo que la gente piensa. Con las medidas de seguridad y la técnica adecuadas, no es peligroso», afirma. Pero no solo en Zaragoza. Aragón cuenta con «spots increíbles» en multitud de enclaves, como en el Cinca o en La Ribagorza.

Cobos, que sigue compitiendo cuando la agenda lo permite, no duda en recomendar la experiencia de ver la ciudad de Zaragoza desde el agua: «Estar paleando por el Ebro y pasar por debajo del Pilar es una sensación que recomiendo a todo el mundo». Una invitación a descubrir una modalidad que, al margen de medallas, da mucho más a la comunidad: «El piragüismo es un deporte sumamente inclusivo».