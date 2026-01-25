Celia Ansón, la raqueta venía de serie: "Es el momento de apostar por mi carrera"

Ella no lo sabía, pero Celia Ansón, desde el día de su nacimiento, estaba predestinada a tener una vida en la que el deporte siempre estuviera en el centro y vertebrando todo lo demás. Ahora, a punto de cumplir la mayoría de edad, es cuando la aragonesa le quiere dar forma a su pasión con una gran apuesta que quiere que le lleve a ser tenista profesional.

«Desde muy pequeñita tengo el recuerdo de tener una raqueta en la mano», reconoce entre risas una Ansón que dio sus primeros golpes en el Tiro de Pichón siguiendo los pasos de su hermana, dos años mayor que ella. Y es que en su familia los deportes de raqueta son religión. El segundo apellido de Celia es Sánchez. A priori, eso podría no decir mucho, pero la cosa cambia cuando uno conoce que la zaragozana es sobrina de las gemelas Sánchez Alayeto, exnúmeros uno del mundo de pádel. Ellas empezaron en el tenis, mundo en el que ahora Celia se quiere hacer un hueco. «Para mí no es ninguna presión ser su sobrina. Al revés, es un orgullo. Me dan muchos consejos y a mí me encanta escucharlas porque quién mejor que ellas para ayudarme con todo lo que han vivido», detalla la joven.

Aunque no tiene ningún problema en que le pregunten por sus tías, lo cierto es que Celia Ansón quiere crearse un nombre y una historia propia. Para ello, la tenista aragonesa está dispuesta a poner toda la carne en el asador. De hecho, lo lleva ya haciendo un par de años, cuando, con 15 años, abandonó Zaragoza para que su juego creciera. «Cada vez me sentía mejor jugando y disfrutaba más, pero mi sensación era que para seguir progresando necesitaba hacer un cambio», explica Celia.

Salto al vacío

Con esa sinceridad le planteó la situación a sus padres y juntos decidieron empezar un nuevo camino. Ansón probó en varias academias y al final se decantó por establecer su residencia en Platja d’Aro. Allí ha ido creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal, acortando las distancias para llegar donde quiere estar. El pasado junio, Celia Ansón vivió una semana que no olvidará y que le lanzó y le convenció definitivamente para dar un salto al vacío.

Ansón, ejecutando un golpe durante un partido de tenis / Servicio Especial

La tenista zaragozana fue invitada a participar en el ITF 35K de Tauste y allí dio la sorpresa venciendo a dos jugadoras profesionales y plantándose en los cuartos de final del torneo, lo que le permitió aparecer por primera vez en el ranking WTA. «Fue un chute de energía. Sentí que no estaba tan lejos de ellas y me dije a mí misma que eso era lo que quería para mí. Es el momento de apostar por mi carrera», explica con emoción Ansón. Así pues, la zaragozana va a comenzar un nuevo proyecto con un entrenador personal para ella, Pau Ferrando, con el que está decidida a emprender un ambicioso camino. «Quiero ser profesional, ser top 10 y por qué no ganar Grand Slams», afirma con rotundidad.

Aunque Celia quiere ir paso a paso porque sabe a la perfección lo complicado que va a ser y los sacrificios que implica esta decisión. «El coste económico va a ser muy elevado. Los tratamientos, los viajes...Va a ser un esfuerzo fuerte para mi familia», explica la tenista. Pero cómo no intentarlo. «Sé lo que supone, pero no me quiero quedar con la duda de si hubiera podido llegar o no. Yo estoy decidida y muy contenta por haber dado este paso. Voy a dar mi 100% día tras día», explica la zaragozana. Habrá que ver hasta dónde camina Celia Ansón De momento, la actitud la tiene. La genética, también.