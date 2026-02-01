Paloma Garriga, futbolista aragonesa en Estados Unidos: "Antes de clase se entrena, mi día comienza a las 5.30 de la mañana"

La vida de Paloma Garriga ha dado un giro radical en apenas unos meses. La joven futbolista altoaragonesa, natural de Barbastro y formada en la Peña Ferranca, hizo las maletas el pasado verano para embarcarse en el sueño americano. Fue una oportunidad inesperada, pero no fruto de la casualidad. Todo surgió tras destacar en un torneo en París, donde un ojeador se fijó en ella y en otra jugadora. Tras recibir la noticia, la joven aragonesa tuvo alguna dudas, pero su entorno las disipó rápidamente. “Me impulsó tanto mi familia y los vi tan contentos... Al final piensas que es una experiencia que hay niñas que están buscando tener”, reconoce.

La adaptación al entorno ha sido más sencilla de lo imaginado, gracias, en parte, a la comunidad hispanohablante del vestuario. “Los compañeros me lo pusieron bastante fácil. Medio equipo habla español y el otro medio inglés. Hay gente de Venezuela, de Guatemala, de Colombia...”, explica Garriga. Donde sí se percibe un choque cultural entre Hattiesburg (Misisipi) y Barbastro es en los horarios. En España, el fútbol entre escolares y jugadores amateurs se practica mayoritariamente por las tardes, sobre todo, entre semana. Allí, su despertador suena mucho más temprano. “Antes de clase se entrena, eso está cien por cien asegurado. Mi día suele comenzar a las 5.30 de la mañana”, afirma. Una rutina exigente que incluye una hora y media de campo y cuarenta minutos de gimnasio antes de abrir los libros.

La barbastrense, mientras cursa la carrera de Psicología en la William Carey University, observa las diferencias entre ambos mundos. Además, admite que en lo académico todos los profesores ofrecen facilidades al deportista para cumplir con horarios de entrenamientos y partidos. Por el momento, lo único que echa de menos, además de a la “familia y amigos”, es “la comida”.

La plantilla de la sección de fútbol femenino de la institución universitaria. / William Carey University

En este sentido, pese a los miles de kilómetros de distancia, siente el apoyo de Barbastro “en todo momento” y recuerda con cariño su etapa en la Peña Ferranca, que cerró la pasada temporada logrando el ascenso a Tercera RFEF. “Crecí con ellas, me han enseñado un montón. Todo lo que tengo ahora también se lo agradezco a mis compañeras”, remarca. Además, en 2022, también fue campeona de España de Selecciones Autonómicas con Aragón: “Lo recuerdo como un momento maravilloso, tuve muy buen equipo. Hicimos una gran piña, teníamos muy buenas vibras”, añade.

El Campeonato de España con Aragón lo recuerdo como un momento maravilloso. Tuve muy buen equipo, hicimos una gran piña Paloma Garriga — Futbolista aragonesa en EE. UU.

La aragonesa, que ha pasado de ser “extremo pura” a una “punta fija”, admite que el fútbol universitario de EE. UU. (NAIA) le ha presentado un escenario distinto: “La competición cambia mucho porque dura muy poco, pero es muy rápida, muy constante. Teníamos dos partidos a la semana, o incluso tres”, indica. En un campeonato breve que acabó junto al semestre académico, su equipo ganó su conferencia.

Sobre la situación del fútbol femenino, la oscense está convencida de que todavía “falta mucho por igualar” frente al escenario masculino. De cara al futuro una vez acabada la carrera, su hoja de ruta parece trazada: “Mi idea es volver a España, sacarme el máster y trabajar de psicóloga”, asegura, sin cerrar la puerta a seguir jugando al fútbol al volver a casa.