Sheila González y el sueño de vivir la mejor Liga del mundo: "Hay que sacrificar muchas cosas de tu vida"

La historia de Sheila González es la de cualquier niña que cuando es pequeña y le da patadas a un balón en el patio del colegio sueña con jugar en Primera División algún día y que, con esfuerzo, perseverancia y amor por el deporte que practica lo acaba consiguiendo. Para muchas, muchísimas, solo es un sueño y no una realidad que se pueda cumplir. Por ello es un ejemplo. Y por eso mismo, porque sabe lo cuesta, más lo saborea y más empeño todavía pone para no bajarse de ese tren.

Comenzó a jugar a fútbol sala «desde que tengo uso de razón», tanto por vocación como porque «mi familia lo ha llevado siempre en la sangre», pero su madre se pensaba que iba a ser una moda y que «a ver si se me pasaba un poco». Al final, acabó apuntada en el equipo del colegio Agustín Gericó. Después marchó al Intersala y a las 15 años ya jugaba en Segunda Nacional. Un talento precoz.

Pero a los 19 años sintió la necesidad de dar un giro a su vida y firmar por el Castelldefels catalán: «Llevaba mucho tiempo en el Intersala, que es el club de mi vida, pero no sé si fue la edad o qué pero necesitaba un cambio de aires y no me lo pensé». Ahí estuvo tres años y después fichó por el Penya Esplugues, donde ha vivido, al fin y tras cuatro temporadas de intentos jugando el playoff, el ansiado y hasta ahora escurridizo ascenso.

Y solo podía ser de película, con esa magia que solo el fútbol sala tiene y que pocos (o ningún deporte) pueden igualar: «Es un recuerdo espectacular, con una ilusión y alegría que me pondría a llorar ahora mismo. Ellas (Vilalba) salen de cinco y en la primera jugada que hacen, que la teníamos vista y ensayada para defenderla, nos meten gol. Se nos cae el mundo y nos quedaba un minuto para marcar y al final, a 13 segundos, llegó. Era todo una fiesta, no nos lo podíamos creer», rememora.

Así que esta temporada llegó al fin el premio que tantos años llevaba persiguiendo: el debut en Primera División, en la mejor Liga del planeta sin duda alguna. «Es la mejor categoría que hay en el fútbol sala mundial, hay muchísimo nivel y la experiencia está yendo muy bien, aunque es muy dura. No todo es tan bonito, entrenamos muchos días, muchas horas y hay que sacrificar muchas cosas de tu vida que sí podía hacer años atrás», confiesa.

Y ahí, en la máxima categoría, es donde pone al servicio del equipo sus cualidades. Se considera «muy exigente», no da «nada por perdido», es «fuerte y veloz» y, como sabe lo difícil que es llegar, su empeño es mantenerse, porque además también es consciente de que es «un orgullo y un privilegio»: «Estoy luchando por minutos y lo hago en cada entreno y lo seguiré intentando e intentando hasta que tenga todos los que pueda», asegura.

Ahora en Primera comparte vestuario con otra zaragozana, Laura Boix, y competición con futbolistas de la talla de Irene Samper y María Sanz, habituales internacionales y que vienen de disputar el Mundial con España, lo cual es una motivación para ella. «Recuerdo que estaba en el Intersala y yo las veía cuando era un moco y decía ‘ojalá llegar donde ellas’. Siento ilusión y admiración por pisar la pista con ellas», valora.

El deporte femenino cada vez tiene más seguimiento y más repercusión y la Primera División de fútbol sala se ha subido también al tren y la apuesta cada vez es mayor. No es la Liga de hace unos años, hay más nivel, más partidos televisados, mejores condiciones y mucho trabajo detrás. «Hemos vivido tan olvidadas que no parecíamos nada», resalta Sheila (y con razón).

Pero ahora, añade, «está creciendo mucho y hay mucha más visibilidad. También se están haciendo grandes competiciones como el Mundial y me hace muchísima ilusión ver crecer el fútbol sala femenino».