Irene Lahoz, canoísta aragonesa en un centro de alto rendimiento: "Mi carrera deportiva acaba de empezar"

El pasado mes de septiembre, Irene Lahoz cambió las corrientes del Ebro por las aguas del Mar Menor. A sus 17 años, esta canoísta del CD Monkayak Hiberus recibió la llamada de la Federación Española para integrarse en el Centro de Tecnificación Deportiva ‘Infanta Cristina’ de Murcia. Una oportunidad que no dudó en aceptar, impulsada por su propia técnica en Zaragoza, Selma Palacín: "Me llamó y me dijo que me fuera, que no lo desaprovechara". Desde entonces, vive interna en Los Alcázares, una experiencia que define como "un salto más grande" respecto a lo que conocía en casa.

La adaptación a la vida de alto rendimiento ha sido rápida, aunque la exigencia física es innegable. Su despertador suena a las siete de la mañana para afrontar un día milimetrado. "El primer entrenamiento lo tengo a las ocho y cuarto, que es una sesión de agua", relata Lahoz. Tras el entrenamiento y el trabajo físico, asiste al instituto a partir de las once, vuelve a clase por la tarde y cierra el día con "dos horas de gimnasio".

Esta rutina espartana se combina con sus estudios de 2.º de Bachillerato, un curso decisivo para su futuro académico. "Es complicado, porque durante el día no tienes tiempo para estudiar y tienes que hacerlo más por las noches, después de cenar", reconoce la zaragozana, que ya tiene la vista puesta en la universidad, donde valora opciones como la Psicología deportiva, aunque probablemente se decante por cursar Derecho.

Lahoz no compite en kayak, sino en canoa (C1), una modalidad técnicamente compleja donde la deportista va de rodillas y propulsa la embarcación por un solo lado. "Lo normal es que la gente comience haciendo kayak y luego decida si pasarse a canoa o no. Yo lo probé y desde pequeña quise", explica. En Murcia, coincide sobre el agua con referentes mundiales, como la gallega olímpica Antía Jácome, y con otras grandes promesas del piragüismo. "A nivel nacional hay deportistas muy buenas y la verdad es que me siento muy orgullosa de poder seguir esos pasos", asegura.

Los resultados avalan su progresión. En la temporada pasada, Irene firmó un triplete de metales en los Campeonatos de España: oro en maratón corto, plata en maratón y bronce en sprint olímpico. Sin embargo, su ambición va más allá. El objetivo para este curso es claro: "Clasificar para internacionales, porque el año pasado ya era mi objetivo, pero me quedé justo a las puertas, a un puesto", subraya. En este sentido, también confía en que el trabajo en el centro de alto rendimiento sea el factor diferencial para lograrlo: "Al estar aquí, yo creo que voy a ir más preparada".

A pesar de la distancia y de que el paso del Ebro al mar le ha obligado a acostumbrarse a una ola "un poco distinta a la del río", Irene no olvida sus orígenes en el Monkayak Hiberus, al que llegó siguiendo los pasos de su hermano mayor. Ahora, si bien sus visitas a Zaragoza son escasas, mantiene el contacto con sus compañeros y tiene muy presente a los profesionales que la formaron: "Estar aquí está muy bien, te entrenas con tus compañeros, con los que compites luego, pero la entrenadora de tu club es para siempre". Con la humildad de quien sabe que su carrera "acaba de empezar", Irene Lahoz rema hoy lejos de casa para acercarse a la élite mundial.