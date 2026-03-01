Laura Labarta, el triunfo de la constancia en snowrunning: "Hace poco más de un año estaba en el quirófano"

Hace alrededor de un año, Laura entraba en quirófano para ser sometida a una intervención quirúrgica destinada a reparar una rotura de peroné sufrida «al resbalar cuando llegaba al coche». Tras seis semanas sin poder apoyar y mucho trabajo de gimnasio, dos meses después ya estaba trotando. «Cuesta mucho al principio, pero el cuerpo tiene memoria», asegura, si bien reconoce que «se me cayó el mundo encima con la lesión». Pero la oscense no se entretuvo demasiado entre lamentos y suspiros. «Se trata de darle al cuerpo el reposo y la tranquilidad que necesita y, después, con la ayuda del gimnasio, los fisios y todo mi equipo, cumplir el proceso de rehabilitación». El 23 de abril, «no se me olvidará nunca la fecha», ya estaba corriendo por el monte. «Tenía que ser en Arguis, mi patio de entreno. Ya tenía ganas», dice.

A partir de ahí, Laura no ha dejado de ganar. La Subida al Tozal de Guara, la 8K por equipos en el Valle de Tena, la 10K Ciudad de Huesca, la Maratón Costa Blanca Trails y el reciente campeonato de España por equipos con la selección aragonesa de snowrunning (un trail sobre nieve en la que se corre con zapatillas con crampones y los participantes se enfrentaron a un recorrido de 12 km de longitud y 436 metros de desnivel positivo), en el que fue bronce en la prueba individual. Su palmarés se completa con varios logros anteriores, como las conquistas de la Copa de Aragón de Carreras en Línea 2023 por montañas, el Perimetral de Arguis o el segundo puesto en la Vuelta al Aneto, su prueba fetiche. «Es que se disputa en Benasque, donde vivo, y fue mi especial correr delante de mi gente. También gané la 4K Valle de Tena y fue muy especial».

Todo empezó hace no mucho. «Estuve mucho tiempo lesionada de la rodilla, pero, con el covid, empecé a correr alrededor del patio de mi casa, en el jardín. Recuerdo que hice 5 kilómetros y luego empecé a salir por el monte con un primo mío y me fue enganchando, me encantaba. Después conocí a Javi, mi pareja, al que le encanta esquiar, correr o la bici y que es el que me ha hecho llegar donde estoy. Me anima, me empuja y es mi compañero de batalla favorito».

Profesora de instituto, Laura admite que su horario profesional le permite compaginar «con bastante margen» su rutina deportiva. «Soy constante y sé lo que tengo que hacer cada día. Me levanto y tengo que correr una hora o dos en la bici. Está todo muy estructurado y un plan claro de entrenamiento que te hace la vida más fácil», afirma mientras ensalza la figura de su entrenador, el guía que le marca el camino. «Adapto los entrenos a mi vida y no al revés. Mi entrenador me otorga bastante margen, sabe cómo soy. Si hago algún ajuste es sin perder de vista sus pautas y el trabajo que tenemos marcado».

Noticias relacionadas

Así que Laura disfruta del momento sin ir más allá ni plantearse desafíos mayúsculos. «Tengo algunos objetivos que me gustaría cumplir, pero nada de obsesiones. El reto es exprimir el valle al máximo y, sobre todo, disfrutar entrenando».