Constanza Beamonte, la estrella aragonesa de golf que viene: "Es muy fría compitiendo, siempre busca cómo atajar"

Hay cosas que llegan en la vida por casualidad y hay otras para las que parece que uno está predestinado. Si te ponen un palo de golf en la mano con dos años y medio, lo normal es que en tu niñez acabes practicándolo. Eso sí, de ahí a prácticamente no soltarlo y a tener un don para este deporte hay un trecho. Pero así es la historia de Constanza Beamonte, una joven golfista zaragozana de 15 años que, a pesar de su corta edad, ya es campeona absoluta de Aragón y que está en camino de construirse una carrera de las que no pasan ni mucho menos desapercibidas.

«Desde el primer momento se me dio bien», reconoce con humildad Constanza. Más bien ella dice lo que le cuentan, porque era tan pequeña que de muchas cosas no se puede ni acordar. Obviamente, con 30 meses de vida, el golf que se puede practicar es diferente (palos de plásticos, hoyos distintos…), pero la esencia es la misma. Fue su padre, un enamorado, el que le metió ese gusanillo a su hija, al igual que al resto de hermanas, pero la superdotada en la materia era Constanza.

Sin embargo, para ser sinceros, tampoco es que a la zaragozana, socia del club La Peñaza desde su nacimiento, le apasionara demasiado el golf. «Al principio no me gustaba mucho», confiesa casi avergonzada. «Pero como iba a clases con mis amigos, al final me lo acababa pasando bien», añade. En esas clases, Constanza no era una más, era la mejor con diferencia.

Pero es que también en las competiciones. Nadie podía con ella, lo que le hizo comenzar a acumular tantos trofeos que, literalmente, ya no le cabían en casa. Y, ¿ a quién no le gusta ganar? Cuando fue creciendo, la aragonesa fue comprendiendo el talento que tenía y ahora, con 15 años, está decidida a exprimirlo todo lo que pueda hasta ver a dónde puede llegar.

Constanza Beamonte, en acción / Servicio Especial

Subcampeona de España en su categoría, su techo es fácil de adivinar. En una de sus primeras experiencias entre profesionales, Beamonte se coló en el top 10 del Santander Golf Tour Zaragoza 2025, que se disputó en La Peñaza, siendo la única amateur del torneo. Un serio aviso a navegantes.

Los puntos fuertes

Pero, ¿por qué es tan buena Constanza? Ahí vuelve a salir la humildad de la aragonesa, que duda a la hora de definirse. «Tengo los golpes bastante equilibrados. Si tuviera que destacar algo de mi juego diría la cabeza», comenta. Algo que confirma su entorno: «Es muy fría compitiendo. Le puede ir mal, pero siempre busca el cómo atajar o cómo volver otra vez a la partida».

Tanto es así que la zaragozana aplica muchas de las lecciones que le da el golf a su vida diaria. «Diría que lo que más me llevo al día a día es la paciencia», reconoce entre risas. «Eso y la concentración», dice más seria. No es para menos, porque en cada competición la joven tiene que mantener el nivel durante cuatro o cinco horas.

Aunque sigue siendo muy joven, lo cierto es que su progresión obliga a pensar en cuáles serían los mejores pasos para que Beamonte desarrolle todo su potencial. Por el momento, entrena todos los días y acude a un centro de estudios para deportistas en el que adaptan las clases a la práctica deportiva.

Con las dificultades que hay en España para desarrollarse como golfista, en el horizonte de Constanza aparece la posibilidad de irse con una beca a Estados Unidos. «Ya estuve un tiempo allí y me gustó la experiencia», asegura. Pero antes de dar ese hipotético salto al vacío, a este precoz talento le quedan todavía muchos hoyos en un recorrido que no ha hecho más que empezar.