Esther Ventura, de la casualidad a ser la ‘jefa’ del tapete de snooker: "No sé estarme quieta y para ver un partido, lo arbitro"

Un giro radical a su vida y un curso de golf acabaron en una mesa de snooker y cambiándole la vida a Esther Ventura, aunque suene inverosímil. Una muestra más de lo caprichoso que es el destino. Hoy, dos años después de un cúmulo de bonitas casualidades, ya puede decir que es la segunda árbitra aragonesa internacional de snooker, un deporte altamente adictivo, tanto de ver como de jugar, y que cada vez tiene más adeptos en España y en Zaragoza. De hecho, el club Free Ball ha pasado de unas 20 personas a doblarse en tan solo dos años, a cambiar de sede y ser la entidad más grande del país de este deporte. Y solo tiene a tres mujeres, una de ellasEsther.

«Di un cambio a mi vida de 180 grados en septiembre de 2023 y empecé a hacer cosas que hacía antes, como jugar al billar americano, que había practicado de joven. Y al hacer un curso de golf, Ana Meneses (árbitra internacional de snooker) lo hizo conmigo y empezamos a tener relación y a hablar. Y ya jugaba al pool con un amigo llamado Quique, que también estaba en el golf. Un día hablando del golf pasamos al snooker y Ana me contó que era árbitra internacional y le dije a Quique de ir un día al club. Y hasta hoy», cuenta Esther.

Y ya desde el primer momento fue un flechazo. «Engancha la dificultad, que te provoca y va tirando de ti para intentarlo más veces», relata. El snooker es un juego muy estratégico, mucho más que el billar, y en el que el rival trata de provocarte faltas para remontar, lo que genera jugadas para el recuerdo y tiros casi imposibles.

Y Esther confiesa que, pese a la tensión del snooker, es un ambiente que le relaja: «Impone el silencio, pero al menos a mí me relaja muchísimo escuchar el golpe de las bolas, el clock», asevera.

Además, otra de las ventajas que tiene el snooker es que se trata de un deporte que cualquiera puede practicar, da igual la edad o la condición. «No necesitas tener un físico especial tampoco ni una fuerza desmedida ni nada, lo puede jugar cualquiera», especifica. Eso sí, un buen jugador de snooker debe saber dominar «la paciencia, la perseverancia y la concentración, que es imprescindible».

Pero no solo le apasionó ser jugadora. El pasado noviembre logró ser árbitra nacional y desde el 1 de marzo ya tiene el curso para ser colegiada internacional. Su inquietud fue lo que le llevó a dirigir partidos, ya que «no sé estarme quieta y para ver un partido lo arbitro». Además, resalta, «si algún día estoy más cansada, me duele el hombro o no puedo jugar pues lo arbitro, aunque sea un partido de nuestra Liga interna o uno entre amigos». Y así, de paso, entrena también.

¿Y por qué árbitra? «Porque me gusta estar controlando y como jugadora no me veo de momento capacitada para estar en una competición nacional o europea y me parece que yendo por el lado del arbitraje sí que puedo estar en ese tipo de competiciones porque es más sencillo para mí arbitrar que jugar».

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Un árbitro debe «observar y tener controladas las bolas en todo momento por si tienes que reponerlas en algún lance o falta», cuenta. Y además, siempre se ha dicho que es «un deporte de caballeros» (y también de hombres, ya que son mayoría todavía) y en teoría nadie hace trampas, «pero hay que estar pendiente», finaliza Esther.